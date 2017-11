Social 01-11-2017

Alumnas del Liceo María Auxiliadora de Linares participaron en Feria Científica en Brasil

Más de 1.000 proyectos de 45 países de todo el mundo se presentaron en la Feria de MOSTRATEC, Muestra Brasileña de Ciencias y Tecnología, en Novo-Hamburgo Brasil, entre ellos “Scampack”, la carpa de Tetra Pack realizada por Consuelo Escanilla y Claudia Norambuena junto a la profesora Rosa Elena Yáñez, único proyecto representante de Chile.

Llegaron hasta el país de la samba el domingo 22 de octubre y ya están de vuelta, recordando la increíble experiencia de ser parte de una feria científica inmensa, de proporciones nunca antes vistas por este equipo, que ya está acostumbrado a estas experiencias. Según explica la profesora Rosa Elena “era imposible recorrerla entera, ninguna de las tres lo pudo hacer”.

Esa semana de exposición les tocó calor pero también truenos y relámpagos, que sin embargo no fueron un problema debido a que la jornada de exposición iba desde las 8:30 am hasta las 21 horas. Y fue también la única oportunidad para visitar y conocer Gramados, una ciudad de ensueño.

Un viaje inolvidable para las alumnas que ya están ad portas de terminar el colegio y que fue posible gracias al apoyo de la Fundación Irarrázaval, quienes no solo creyeron y costearon este viaje, sino también el de la Feria en Paraguay el año recién pasado. Sin ellos no hubiese sido posible realizar esta aventura, que quedará para siempre en el recuerdo y corazón de las participantes y como una gran ventana de posibilidades al mundo.