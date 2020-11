Social 18-11-2020

Alumno de la UTalca creó primer Club de Estudiantes Desarrolladores Google en Chile



La iniciativa gestada en la Facultad de Ingeniería de la casa de estudios maulina es única en el país y cuenta con el apoyo de la empresa internacional, quienes ayudan a estos grupos a conocer nuevas tecnologías y a aprender sobre el desarrollo de aplicaciones y otros aspectos informáticos.



“Google Developer Student Club”, es el nombre en inglés de aquellos grupos de estudiantes que, apoyados por la empresa Google, buscan formar y aportar a que más personas se acerquen y aprendan sobre nuevas tecnologías relacionadas a este gigante informático.

En Chile se creó el primer Club de este tipo, el que está liderado por el estudiante de tercer año de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Talca, Hugo Castro, quien por interés personal decidió postular a la iniciativa, que por primera vez se abrió a Latinoamérica.

“He seguido este proyecto por más de dos años, desde que nació en India, y se ha ido expandiendo a otros países de Asia y otros continentes. Recién este año el programa abrió la convocatoria para Latinoamérica y por ello postulé de inmediato, con mucha ilusión, y pasé por todas las etapas de selección, hasta que me seleccionaron como líder del Club, siendo el primero de Chile y uno de los 30 que se ubican en este continente”, contó el estudiante con orgullo.

Cabe destacar que este proyecto, no entrega fondos a los participantes sino más bien recursos de apoyo para su aprendizaje, contactos para la realización de conferencias o capacitaciones, por lo que la organización y trabajo que conlleva la iniciativa es un tipo de voluntariado. “A mi encanta trabajar de esta forma, como voluntario, es una manera de compartir lo que yo sé con más estudiantes que son talentosos, pero que les falta alguna herramienta que le permita hacer tangible una idea, ojalá más personas se motiven y participen, creo que eso me llena”, destacó Hugo Castro.

CONOCIMIENTOS

El objetivo del grupo es entregar herramientas a las personas, principalmente estudiantes de cualquier área que sepan o no utilizar las tecnologías de Google. “El Club se enfoca en formar a los estudiantes, si la persona no sabe nada, comenzamos con los fundamentos iniciales para que pueda avanzar y aprender, y para aquellos que ya están más adelantados se les entregan herramientas con las que se sigan desarrollando e ir un paso más adelante siempre”, comentó Castro.

Entre las temáticas que potencian están aprendizajes sobre Android, la nube, aprendizaje de máquinas y otras áreas que se encuentran dentro del abanico de posibilidades de Google. “La idea es que quienes participan aprendan y con esos contenidos, los integrantes puedan desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas nacionales”, explicó el estudiante.

El Club –que partió durante este segundo semestre- ya ha desarrollado varias actividades, convocando a cerca de 50 estudiantes de diversas carreras y esperan continuar durante todo el año realizando actividades de capacitación y apoyan el desarrollo de sus miembros.

“Esperamos seguir sumando a más estudiantes, ya que durante el verano se inicia una competencia organizada por Google, entre enero y abril, donde realizaremos un proyecto que tenga un valor social”, precisó Castro.

Los interesados de cualquier parte de Chile pueden inscribirse a través de redes sociales, en el Instagram del club @dscutalca o enviar un correo a hola@dscutalca.tech