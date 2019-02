Social 28-02-2019

Alumnos de Duoc UC construirán primera capilla de poblado en Yerbas Buenas

Entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, más de 40 alumnos del instituto viajarán hasta la localidad de La Faja para construir su primera capilla 100% gestionada y construida por los mismos.



Con el fin de satisfacer la necesidad pastoral de algunas zonas del país donde no existen lugares de oración, alumnos de Duoc UC construirán la primera capilla gestionada en su totalidad por los jóvenes en La Faja, localidad perteneciente a la comuna de Yerbas Buenas, región del Maule.



El programa de construcciones, que parte con esta primera obra, replantea la idea clásica de una capilla y contempla dos ejes. El primero es levantar un atrio que estará ubicado cerca de la calle, para que la comunidad pueda acercarse fácilmente a la figura de la Virgen María y ofrecer la posibilidad de congregar a más gente en caso de ceremonias masivas. El segundo eje trata sobre lo Sagrado y por ello la iluminación natural de la capilla contará con un camino de luces que conduce a la comunidad hacia el altar, el Santísimo y la Cruz exterior, volviendo a colocar a Cristo en el centro de la vida comunitaria.



“Como institución de educación superior católica queremos ser un aporte concreto en la evangelización no solo de nuestro alumnado, sino de toda la Iglesia Chilena. Es por esta razón que este trabajo conjunto con la comunidad nos llena de gozo y fortifica nuestro deseo de colaborar activamente en la misión de la Iglesia en cada rincón de nuestra patria”, expresó el director de pastoral y cultura cristiana de Duoc UC, Juan Carlos Nieto.



Además, explicó que la comunidad de La Faja fue escogida por ser “un homenaje a la incasable labor evangelizadora que la señora María Antúnez Bravo realizó en vida en la localidad. Somos testigos de su amor por el Señor y nuestra Madre y su dedicación por llevar la Palabra de Dios a la comunidad local. Ella fue testimonio del Evangelio no solo en el sector, sino que ha marcado la fe de nuestros alumnos que han misionado en la zona”.