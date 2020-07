Crónica 10-07-2020

Alumnos de la escuela rural de Vaquería contarán con tablets y conexión a internet para continuar con el año escolar de forma online



Establecimiento ocupó recursos de la ley SEP (Subvención Escolar Preferencial) para la compra del equipamiento

Cuarenta Tablets y 80 conexiones a internet banda ancha adquirió la escuela José Miguel Carrera de Vaquería, San Javier,para cubrir las necesidades de sus alumnos que no contaban con el equipamiento para ingresar desde sus casas a un plan piloto de clases online, “en una primera etapa con un equipo pequeño de docentes motivados iniciaron un plan piloto con los estudiantes que contaban con los recursos tecnológicos que era un 50% un poquito más, teniendo un resultado evidentemente positivo en todos los aspectos. Actualmente tenemos clases online de tercero a octavo básico, y de Pre-kínder a segundo básico con videos tutoriales. De ahí nació la idea de llegar al hogar de todos nuestros alumnos, revisamos la ley (SEP) y en que podíamos ocupar los recursos. Enviamos la solicitud de compra y en los próximos días llegará ese equipamiento tan necesario para continuar con el plan escolar”, señaló Gastón Castillo, director de la escuela.

El establecimiento cuenta con una matrícula de 175 alumnos de Pre-kínder a octavo básico, muchos de ellos viven en sectores alejados y no tienen el equipamiento y la conexión a internet, Marcelo González era uno de ellos. “Para mí es una ayuda muy buena, porque no todos tenían la capacidad para poder estar con un teléfono o algo así, y encuentro que si un colegio ayuda a algo así es súper bueno. Hay veces que uno no tiene internet y no puede hacer nada, a mi me ha pasado, pero hay que aceptar no más”, dijo el alumno de sexto básico.

Mientras que su madre Loreto Castillo, valoró el apoyo que ha entregado el establecimiento, “durante la pandemia ha sido muy importante la entrega de material didáctico, de computadores, y el apoyo de los profesores, ya que nunca han dejado a los niños solos en este periodo”.

La decisión del establecimiento de invertir recursos propios asignados de libre disposición fue muy bien recibida, y espera ser imitada. “Hoy la verdad es que el internet es de primera necesidad para que estos niños continúen sus estudios. Por eso valoro la iniciativa del director de esta escuela y espero que otros directores también lo hagan, porque hay niños que tienen muchas necesidades y merecen las oportunidades para salir adelante”, indicó el alcalde Jorge Silva.