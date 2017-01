Crónica 12-01-2017

Alumnos de Linares mejoran su nivel de inglés en Campamento de Verano

Durante la presente semana en dependencias del Instituto Comercial de Linares se está desarrollando el Campamentos de Inglés - Verano 2017 English Summer Camp, instancia en la que participan alumnos de toda la provincia, especialmente provenientes de Cauquenes, San Javier, Yerbas Buenas y Linares, donde asisten a clases desde las 10:00 a las 17:00 horas.

Los Campamentos de Inglés son jornadas libres de costo, que desarrollan y potencian las competencias comunicativas y que promueven el intercambio cultural entre los estudiantes y sus monitores. El equipo a cargo de la actividad está conformado por docentes chilenos de inglés y voluntarios internacionales bajo la tutela de la Encargada Regional de Inglés de la Seremi de Educación del Maule, Raquel Palma Tapia, quien coordina, asiste y participa de cada uno de estos campamentos.

Belén Concha, docente de inglés, monitora del Campamento Linares, señaló que “los niños acá vienen a aprender inglés, comparten con gente nativa del idioma desde Estados Unidos y Canadá y profesores chilenos que apoyan la tarea del campamento. Acá lo que más se hace son juegos, dinámicas para que los niños estén inmersos en el idioma y lo pasen bien; la idea es que ellos se entretengan mientras aprenden. Además aquí el punto clave es que todo las instrucciones, conversaciones, interacciones son cien por ciento en inglés, independiente de su nivel de conocimiento, para que ellos entiendan sin usar el español, de modo de puedan estar escuchando y hablando el idioma”.

Al respecto, Fernanda Robledo Torres, alumna del 4 medio del Instituto Comercial, asistente a este Campamento, comentó: “quiero estudiar en el área de ciencias donde es fundamental el inglés, ya que su desarrollo se da más bien en el extranjero y generalmente en países de habla inglesa, por eso me parece esencial poder capacitarnos y mejorar nuestro nivel de inglés ya que para algunas carreras es muy importante. Aparte de que uno pueda leer perfectamente el inglés, faltan temas importantes como son la pronunciación y poder conversarlo de manera fluida y en este campamento uno debe estar constantemente hablando en inglés, lo que fomenta la confianza que uno debe tener y al escuchar a los demás uno puede aprender algunas palabras que no sabía. Mi nivel de inglés ha mejorado mucho, porque cuando entre pensé que mi pronunciación era muy mala, no me sabía todas las palabras”.

Cabe destacar que durante sus jornadas de formación los estudiantes reciben desayuno, almuerzo y dos colaciones diarias proporcionada por JUNAEB, y reciben reembolso de sus pasaje cuando se trasladan de zonas que están fuera del radio urbano, y están cubiertos por el seguro de accidentes escolares.