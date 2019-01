Nacional 13-01-2019

Alumnos de U. del Pacífico critican acuerdo del Mineduc con planteles para reubicarlos: “No son convenios reales”

Los estudiantes de la Universidad del Pacífico manifestaron su “descontento” ante la solución que les ofreció el Ministerio de Educación para que se puedan reubicar en otras instituciones. Esta semana el jefe de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas, informó que llegaron a acuerdos con cuatro universidades privadas –del Desarrollo, Mayor, Autónoma y Central– y con el instituto profesional Duoc UC para que reciban a los estudiantes de ese plantel. Vargas explicó que los alumnos que se reubiquen recibirán el título de la universidad que los acoja, por lo que esa institución deberá evaluar “caso a caso” y realizar un reconocimiento de ramos, el que de todas formas “no alcanza al 100%” de las asignaturas. Los estudiantes de ese plantel cuestionaron esa salida y afirmaron, a través de una declaración, que el ministerio “no ha llegado a convenios ‘reales’” de traslado, ya que “lo ofrecido son sólo opciones de universidades en las cuales nos podemos autoreubicar”. Su principal crítica es que “convalidar ramos queda sujeto a cada casa de estudios y sus reglamentos internos respectivos. Por ende, no nos dan la posibilidad de quedar en el mismo año en que estábamos en la Universidad del Pacífico”. “Esto es conveniente tanto para el Ministerio de Educación como para estas universidades, no así para nosotros”, afirman los estudiantes, que califican esos acuerdos como “sólo conversaciones que mantiene el ministerio con distintas casas de estudio para apaciguar la situación”. También cuestionan que el Mineduc no les ofrezca becas, las cuales, estiman, “debiera entregar por su mala fiscalización a universidades”, ya que “es la tercera universidad en menos de dos años que pasa por lo mismo, y que el ministerio estaba al tanto de la situación de la Universidad del Pacífico hace más de un año”.