Crónica 08-11-2017

Alumnos del Liceo Técnico Profesional Diego Portales retornan de su visita a Perú

Cuatro estudiantes y un docente visitaron la que es la Feria de Cocina más importante de América Latina, Mistura, realizada en Lima, Perú. El Liceo Diego Portales en conjunto con el Departamento de Educación Municipal, realizaron las gestiones para que por segundo año consecutivo los estudiantes de este Liceo pudieran disfrutar in situ de una de las gastronomías más importantes del mundo.

Mistura, como bien lo señala su nombre, es una mezcla de cocinas, técnicas, ingredientes y preparaciones de la Selva, Sierra y Costa del Perú.

Freddy Alfaro Norambuena, docente de la especialidad, afirma que “el que nuestros estudiantes puedan intercambiar experiencias con productores de café, cacao o pisco, por mencionar solo a algunos de los exponentes, presenta una oportunidad única. Aquí los alumnos no solo ven el producto de forma natural, también ven y aprenden sobre el producto en sí y son los propios productores, quienes enseñan a nuestros alumnos cada uno de sus oficios, técnicas y procesos”.

Para el Director, Patricio Araya Campos “trabajar para que los alumnos disfruten de estas experiencias no tiene valor y nos comprometemos a seguir buscando alternativas que lleven a nuestros estudiantes a ver sus especialidades más allá de nuestras fronteras”.

Mistura celebró 10 años de fiesta y unión de las cocinas del Perú. En esta décima edición, la feria de la peruanidad, se celebró en el tradicional distrito del Rímac, lugar que alberga el 40% del patrimonio monumental de Lima y considerada como Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco. En este ambiente de hermosas calles, alamedas y balcones, con sabor a barrio, Mistura mostro al mundo la biodiversidad, tradición y cultura de este país.

Aquí los jóvenes pudieron visitar los Salones del Pisco, Salón del Cacao y Café, Escuchar charlas magistrales en el Gran auditorio de la sociedad Peruana de Gastronomía, Degustar y ver el modo de preparar los alimentos en la zona de las carretillas o carritos, patio de las picanterías, patio de brasas y asados al palo, patio de postres, patio de helados, patio de picaronerias, patio de sándwich, cevicherías y el Gran Mercado