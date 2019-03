Crónica 03-03-2019

Alumnos nuevos de Pedagogía de la Universidad de Talca aprenden y refuerzan contenidos

Durante dos semanas en la Facultad de Ciencias de la Educación se realiza el propedéutico, proceso en que los futuros profesionales son inducidos a los conocimientos propios de su carrera para comenzar óptimamente sus estudios



Linares.- Con un recorrido por la Universidad de Talca Campus Linares para conocer las salas de clases, laboratorios, espacios deportivos, casino, entre otras dependencias, se inició el propedéutico para los alumnos nuevos de las carreras de Pedagogía que estudian en la Facultad de Ciencias de la Educación.



Durante dos semanas los futuros profesionales aprenderán del conjunto de saberes necesarios para el estudio de su materia, ciencia o disciplina según carrera. Por esto docentes y/o académicos fueron los encargados de recibir a los estudiantes, guiarlos, orientarlos y trabajar con ellos contenidos.



“Ahí se les dan las bases del área más debilitada que nosotros de acuerdo a nuestra experiencia, tienen los estudiantes que ingresan a la universidad. En el caso del área de matemáticas, las carreras de ciencias”, comentó Carlos Becerra, director de la Escuela de Pedagogías en Ciencias Naturales y Exactas de la Facultad de Ciencias de la Educación.



“Les damos a los alumnos una muy cálida bienvenida, le deseamos todo el éxito a los estudiantes hacia el mundo laboral y esperamos que puedan desarrollar sus capacidades de autonomía y de trabajo colaborativo para poder desarrollar un mejor futuro”, aseguró María Margarita San Cristóbal, académica de la Escuela de Pedagogías en Inglés.



Cabe mencionar que esta actividad es el primer acercamiento que tienen los jóvenes con sus compañeros y al ámbito universitario. En algunos casos también a la ciudad.





Estudiantes



De todo el país llegaron los jóvenes para estudiar pedagogía en la Facultad de Ciencias de la Educación Campus Linares.



“Desde pequeño me ha interesado el ciclo del ser vivo por esto me vine a la Universidad de Talca a estudiar Pedagogía en Biología y Química. Es una institución bien catalogada”, dijo Martín Vargas alumno proveniente de la comuna de Longaví.



“Me empezó a gustar el enseñar y ahí empecé a investigar y me di cuenta que Pedagogía era lo que me gustaba. El prestigio que tiene la Universidad era lo que más me llamó la atención”, aseguró Constanza Gormaz.