Opinión 21-01-2022

Alza de productividad: ¿Captura oportunista?



Señor director:



En Chile tenemos un problema grave de productividad, tal como reconoció Verónica Mies, consejera de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Ello aun cuando el reporte anual de dicha entidad arrojó un alza de 7,4% y 8,7% en la productividad total de factores.

Porque ese crecimiento que se observó el 2021 se debe -más que solo al uso de tecnologías y teletrabajo-, a una captura oportunista en un contexto de legitimidad pandémica. Las fuerzas productivas en las distintas industrias fueron operando con máxima presión y todos esos esfuerzos y aprendizajes fueron buenos. En muchos casos, las empresas los fueron absorbiendo, pero no con la potencia de ir trabajando con los equipos, sino por el aprovechamiento pandémico. Dicho proceder en sí no está mal, pero no recoge en el largo plazo un cambio de mindset. La fuerza laboral, las empresas, los directores y el país ahora requieren realizar un cambio profundo en los procesos de negocios para que el crecimiento sea sostenible en el tiempo y demos el verdadero paso que se necesita.

Francisco Ortúzar Cruz

Socio Orca Business Consulting