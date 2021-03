Crónica 23-03-2021

Alza sostenida de casos Covid-19 Autoridades anuncian nuevos cambios en el Plan Paso a Paso



A partir del sábado 27 de marzo se suspenderá el permiso temporal de desplazamiento durante fines de semana y festivos en comunas que estén en cuarentena. Asimismo, las farmacias, supermercados, feriantes y otros comercios esenciales podrán abrir solo para delivery.

Debido al alto nivel de contagios a nivel nacional, el Ministerio de Salud anunció la suspensión del Permiso Temporal Individual de Desplazamiento General durante los fines de semana y festivos en las comunas que se encuentran en Fase 1 de cuarentena.

Y aquellas comunas que se encuentren en Fase 2 de Transición no podrán hacer uso de este permiso los fines de semana ni festivos, sino que tendrán que realizar sus compras esenciales durante los días hábiles.

El intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto, señaló que “sabemos que estas son medidas estrictas y muy duras, pero la situación epidemiológica que estamos viviendo a nivel nacional y regional es realmente preocupante. El día de hoy tuvimos 498 casos nuevos en nuestra región y 954 personas han perdido la vida a causa del Covid-19, además nuestro sistema hospitalario está realmente estresado. Necesitamos de la colaboración de todos para ganarle a esta pandemia, y si debemos quedarnos en casa durante el fin de semana, lo debemos hacer”.

PERMISOS TEMPORALES INDIVIDUALES

Desde el sábado 27 de marzo se suspende el “Permiso Temporal Individual de Desplazamiento General” los fines de semana y festivos. Eso sí, se mantienen activos los otros permisos específicos disponibles en Comisaría Virtual (salida de personas con espectro autista, asistencia a funerales, donantes de sangre, etc.).

COMERCIO ESENCIAL

Los días sábado, domingo y festivos farmacias, supermercados, feriantes y otros comercios esenciales podrán abrir solo para reparto.

BANDA HORARIA ELIGE VIVIR SANO

Se extiende la banda horaria Elige Vivir Sano los sábados, domingos y festivos de 06:00 a 09:00 am. No se requiere ningún permiso, y no se puede utilizar transporte público o automóvil. Mientras que el resto de la semana se mantiene el horario de 07:00 a 8:30.

Las personas podrán realizar actividades al aire libre en lugares públicos Estas actividades deberán ser de naturaleza individual o con personas de la misma residencia. Sin perjuicio de lo anterior, quienes hagan uso de este horario no podrán utilizar automóviles o el transporte público para estos efectos.