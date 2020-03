Editorial 29-03-2020

Alzas de alimentos



Citar para el próximo martes 31 de marzo, fue el acuerdo que recabaron los integrantes de la Comisión de Salud del Senado en su última sesión. La idea es ese día votar el articulado del proyecto que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia.







La propuesta en segundo trámite comenzó su debate hace algunos días cuando fue respaldada la idea de legislar. Ahora debe comenzar la discusión en particular, donde se contrastarán las indicaciones presentadas tanto por senadores como el Ejecutivo.









La iniciativa establece que en el caso de una epidemia o pandemia y cuando la autoridad sanitaria respectiva haya declarado alerta sanitaria, no se podrá aumentar los precios de los productos farmacéuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con dicha alerta, epidemia o pandemia.





En el mismo sentido, menciona el documento, no se podrá aumentar los precios de los productos que sirvan para prevenir de forma directa o indirecta la alerta sanitaria o pandemia, ni de los productos que cumplan funciones de higiene personal, domiciliaria o ambiental.







Lo anterior, dispone, será aplicable a los laboratorios, farmacias, almacenes farmacéuticos y demás establecimientos que vendan o comercialicen estos productos. Corresponderá a la autoridad sanitaria, mediante resolución fundada, determinar el listado completo de productos que quedarán afectos a esta medida.