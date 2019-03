Opinión 31-03-2019

Amar con las manos abiertas



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista

Sin tratar de emular a mi fraterno amigo Conan Doyle, cronista de este Diario quien, semanalmente nos hace saber la variada literatura que lee velozmente y nos comenta didácticamente semana a semana, esta vez me atreveré a dar a conocer también un interesante art. del sicólogo estadounidense Carl Rogers ( 08.01.1902 ----04.02.1987) quien fue junto a su colega Abraham Maslow, uno de los máximos exponentes de la llamada “ Psicología Humanista” que en el fondo es, una propuesta surgida en el siglo pasado y que pone especial énfasis en la interacción humana, entre paciente y profesional, a la hora de tratar la salud mental.

Su propuesta más famosa está en su libro “ Psicoterapia centrada en el cliente” ( Para él, el paciente es un cliente). En primer lugar, se refiere a la importancia que tiene la “ empatía” seguidamente nos habla sobre la importancia que el paciente siente por el terapeuta que, lo lo acepte tal cual es, con todo su bagaje. Finalmente nos explica sobre la “ espontaneidad y autenticidad” que demuestra el terapeuta y la facilidad traducida en un 100% del ideólogo que, permite finalmente una verdadera cercanía entre terapeuta y cliente, traducida en todo el aspecto humano.

De ello nos habla Rogers en su texto llamado “ El proceso de transformarse en persona” y ha sido una parte de éste, que más me llamó la atención que él llamó “ Amar con las manos abiertas”. En forma muy resumida explicaré lo que él entiende como tal. Para ello, comienza relatando la historia de una persona muy compasiva que, viendo luchar a una mariposa para liberarse de su crisálida( capullo en que está encerrado un insecto) queriendo ayudarle, con suavidad soltó los filamentos de ésta, para formar un agujero y así pudiera salir más pronto la mariposa.

Esta salió. Incesantemente aleteó, pero no pudo volar. La persona en cuestión muy compasiva, ignoraba que solo a través de la lucha por nacer, las alas pueden fortalecerse para así poder volar . ¿ Resultado final? Su abreviada vida terminó en el suelo. Jamás conoció la libertad y la vida misma de la que goza una mariposa volando.

K. Rogers, acota seguidamente que ese acto él lo llama “ Amar con las manos abiertas” y que no es nada más que, un aprendizaje que al terapeuta le ha permitido “ trabajar en las hogueras del dolor y en las aguas de la paciencia”.

Además le ha permitido que uno debe liberar a la persona que ama, pero no exigirle y tratar de controlarlo, pues pierde ésta, y es lo que trata de atesorar. Por tanto, si alguien trata de cambiar a la persona que verdaderamente ama y desea que se convierta al igual que uno mismo, le está robando el don precioso que es , el derecho de asumir la responsabilidad de su propia vida y elegir su propio modo de ser..

Por lo mismo, cada vez que alguien “ impone” sus deseos o trata de ejercer poder sobre el otro, le está quitando o anulando su plena realización de crecimiento personal y su misma madurez .En resumen, le está limitando y coartando con su acto de posesión, sin importarle en verdad, cuan nobles pueden ser sus intenciones. Fuera de limitarlo y herirlo con su acto de posesión o preocupación desmedida, le está diciendo sin decir palabra alguna “ tú eres incapaz de cuidar de ti mismo” por lo que yo debo cuidarte, pues en el fondo eres de mi propiedad y yo soy responsable de ti. Personalmente, pienso que uno nunca debe decirle aquello, llámese paciente, familiar o amigo tal expresión., por lo que estamos completamente de acuerdo con lo que dice Rogers a continuación:

Si uno aprende todo lo anterior agrega el terapeuta, un individuo puede decir finalmente a quien ama “ te amo, te valoro, te respeto y confío en que tú tienes o puedes desarrollar tus propias fuerzas para llegar a ser por ti mismo, sin que sea yo un guardián de tu vida. Te amo tanto que ahora puedo dejarte libre para que camines a mi lado ya sea en los momentos de alegría o tristeza.

Por lo que compartiré tus lágrimas, pero, por ningún motivo impediré que llores. Responderé a tus necesidades, te cuidaré y te consolaré, pero, no te sostendré en mis brazos, pues he entendido que tú, puedes caminar por ti mismo. Estaré siempre contigo, repito, ya sea en el dolor y en la soledad ,pero……ya no te protegeré y si lo hago trataré de que no lo percibas.

Sin embargo, siempre estaré presto para escuchar tus deseos, tus palabras, a pesar de que, en muchas ocasiones no estaré de acuerdo contigo para oír lo que dices o haces, mas, sin en alguna ocasión me pides un consejo, una opinión, siempre seré honesto y responderé prudentemente, sin herirte.

Termina su exposición Karl Rogers diciendo ( copio textualmente) “ estoy aprendiendo a decir todo esto, ya sea con palabras o con mi modo de ser. Llamo a esto < Amar con las manos abiertas” Me cuesta a veces, mantener las manos lejos de la crisálida, pero ahora siento que estoy mejorando, aunque sea poco a poco>……

Interesante, decimos nosotros finalmente lo que nos enseña el terapeuta, respecto al cómo debemos actuar frente a la vida de los demás, fuera de cuidarlos, amarlos hay que ¡dejarlos crecer a su manera y capacidad respetando siempre su propio ritmo.