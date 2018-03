Nacional 08-03-2018

Amaro Gómez-Pablos a prueba de todo: Comió gusanos y subió seis kilos grabando un programa gastronómico

Aunque intentó poner su mejor cara frente a la cámara cuando le tocó degustar comida atípica para cualquier chileno, Amaro Gómez-Pablos no pudo evitar sentir algo de asco en algunas ocasiones mientras grababa un nuevo programa gastronómico. Sumando y restando, la experiencia fue única para él. Le mira el lado bueno a pesar de comer delicatessen que para otros pueden resultar derechamente algo aberrante. "Me encantó y lo pasé bien. Empecé flaco y terminé con unos seis kilos de más, pero muy bien. Como las buenas comidas, había segunda y tercera repetición", resume el periodista.

Todas esas experiencias para su paladar quedaron registradas y conforman los 12 capítulos de "Selección Internacional", espacio que debuta el sábado 10 de marzo a las 18:30 horas por Mega, donde mezcla cocina y aventura factores que, según dice el empresario de churros, lo diferencia de otros programas de culinarios. Perú, Ecuador, Brasil y Colombia fueron los destinos de Sudamérica que recorrió en cuatro meses y en su periplo devoró de todo: desde ceviche hasta gusanos. En el primer episodio, se verá a Amaro en Río de Janeiro, ciudad en la que conoció los secretos culinarios de Vidigal, una favela pacificada donde se encuentran "algunas de las mejores picadas de Brasil" y con "unos miradores increíbles". Estando en la selva ecuatoriana, Gómez-Pablos se la jugó probando un plato típico de la Amazonía, apetecido por turistas y nativos. "Las comunidades indígenas en la parte del Ecuador te ofrecen lo que se llama chontacuros, que son unos gusanos grandes, blancos, fofos, espantosos de apariencia y que a nosotros nos repelan porque no está en nuestra cultura comerlos, pero yo le grababa videos a mis hijos mostrándoles cómo los niños los comían en un anticucho como si fueran caramelos", cuenta a Emol.