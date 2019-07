Opinión 16-07-2019

Amelia Troncoso Tapia Fundadora del “Colegio Infantil Delicias” (1919 – 2019)

Un colegio con “las mejores condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan acceder y permanecer en la escuela, disfrutar de una educación de calidad, alcanzar el máximo de sus capacidades, y contribuir al desarrollo de la comunidad y evitar cualquier forma de discriminación o maltrato en el contexto educativo” (UNICEF y la educación), en estos elementos básicos pensó al fundar una institución de enseñanza para la primera infancia en Linares, la Srta. Amelia Troncoso Tapia,

Si bien UNICEF nace luego de la Segunda Guerra Mundial (1946) y presente en Chile desde 1950; podemos afirmar que la Srta. Amelia fue visionaria, y su obra cumple 100 años de presencia educativa generosa en nuestra ciudad.

“Con el reconocimiento de generaciones de linarenses, a la insigne educadora Amelia Troncoso que dejó su huella de amor y entrega en toda una vida dedicada a la docencia”. Palabras para la Maestra Amelia Troncoso, en el pedestal homenaje del colegio a su fundadora, en la Alameda Valentín Letelier.

El miércoles 17 noviembre 1975, se encuentran en el Colegio Infantil Delicias, un numeroso grupo de ex alumnos del establecimiento, para rendirle un cálido reconocimiento por sus 56 años de docencia y para cantarle un emocionado ¡Feliz cumpleaños!, ya que justamente, ese día cumple, 80 años de edad.

En una carta, le indican: “En la apacible Villa de San Ambrosio de Linares, un día de noviembre de mil novecientos setenta y cinco, los ex alumnos del Colegio Infantil Delicias, nos hemos reunido, en Asamblea, con fecha 3 de noviembre, y hemos acordado celebrar, desde ahora; por siempre, la Sesión Solemne del Recuerdo”.

El objetivo de esta “Sesión Solemne”, dicen los ex alumnos a su Directora, es buscar nuestra olvidada niñez, en un recreo largo, donde el poema, el canto, la guitarra y la alegría construyan una tarde perfecta. Llegaremos para compartir y saludarle sus 80 años, enaltecidos por su bondad y su extraordinaria labor docente. No se inquiete si hacemos algunos cambios en nuestro colegio, serán pasajeros.

Cuando el colegio cumplió 50 años (1969), la antigua directiva del Centro de Ex-Alumnos de ese año, acordó -en primera resolución- cambiarle el nombre, por el único posible: “Colegio Infantil Amelia Troncoso”; concluyen, señalando, “en nombre de todos los ex alumnos, de los que aquí vivimos, de los que la recuerdan desde lejos, de un extremo a otro del país, la saludamos en su día personal, con gratitud y cariño”.

Firman: Milton Espinosa E. (Presidente), Ma. Gloria Verdugo (Secretaria), Guadalupe Martínez de Mardones (Tesorera), Teresa Barja de Corces (Pro-Tesorera), Rebeca Muñoz de Bawlitza (Pro-Tesorera), fijando dirección permanente, Avda. Valentín Letelier N° 339 Linares, para cuando disponga mandarnos, Srta. Amelia.

Ofició de Maestro de Ceremonia, Sergio Monje Solar; empezando la manifestación con la actuación de un grupo de alumnos, quienes bailaron nuestro tradicional baile nacional: la cueca. Habla el Presidente del Centro de Ex-Alumnos, Milton Espinosa, en una emocionada improvisación, haciendo hermosos recuerdos del colegio y su profesora Amelia Troncoso, ponderando la enorme dedicación por los pequeños que han pasado por esas aulas; luego recita un poema Sergio Monje y la actuación de los ex alumnos Víctor Rondón y Sergio Pérez.

Llegó de regalo, un poema de Rubén Campos Aragón; que tituló: “Biografía en 2 direcciones”… “Si alguien me pregunta el nombre/ diré, me llamo Juan,/ vengo de una provincia/ de trigo, uvas y caballos. Si alguien me pregunta dónde voy/ diré que hacia la infancia/ donde nace el arco iris/ y es hermoso ser niño entre la lluvia”.

“Lo recuerdo todo: el patio de la casa/ la magnolia y el cerezo/ la calle, la plaza, la alameda/ el colegio y a su luz de pajarera/ y el tímido regreso a la casa. Sí, señor, yo soy el de ese entonces/ si he caminado y vida y el vino/ es una simple coincidencia, como alas”.

“A veces, mirando el hijo y su domingo/ me pregunto quién soy, de dónde vengo/ dónde está el último paso de mis pasos? Y no hay otra manera/ de urdir el juego de la vida y de la muerte;/ sí, señor, yo soy en el regreso/ como un pájaro en un hilo de asombro/ yo soy hacia atrás/ donde aún vive la alegría/ Yo soy en Linares y en entonces/ ahí está mi infancia/ jugando en el colegio/ y lo demás ha sido simplemente dar una vuelta por la vida.”

Desde estas líneas, un saludo a la comunidad escolar, dirección y profesorado del colegio, en el mes que tan noble institución cumple cien años de fructífera labor en nuestra ciudad. (Bibliografía: Diario El Heraldo. Fotografías: del patrimonio de Enrique Maturana González, en la Biblioteca Municipal N° 8 de Linares)



Manuel Quevedo Méndez