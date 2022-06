Política 30-06-2022

Amplio consenso en comisión en torno a rebajar a 4/7 los quórums para cambios constitucionales



Un amplio consenso se registró en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, en torno a la moción que modifica la actual Carta Fundamental para establecer en 4/7 el quórum de aprobación de reformas constitucionales.

Si bien la instancia no sometió a votación la iniciativa presentada por los senadores Ximena Rincón, Pedro Araya, Iván Flores y Matías Walker, los asistentes manifestaron su respaldo al proyecto que busca disminuir los quórum existentes.

La senadora por el Maule, Ximena Rincón (DC), planteó: "Qué va a hacer el Gobierno si gana el rechazo y no está esta reforma…La Constitución no puede ser de izquierda o derechas, tiene que ser una respuesta al país".

Por su parte, el también senador por el Maule, Rodrigo Galilea (RN), "este proyecto da un camino simple que cumple con todos los estándares de democracia, que no se presta para dudas hermenéuticas, que da una razonable mayoría, es decir el 57% del Congreso"

La propuesta sigue en su análisis y tramitación.