Crónica 12-07-2020

AMUCH: Encuesta revela que 82,6% de municipios afirma no tener recursos para trazabilidad

La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) realizó un informe que revela las complicaciones y desafíos de la Atención Primaria de Salud (APS) en el actual contexto de pandemia.

Entre los principales resultados, el 84,3% piensa que el Estado no está considerando las particularidades de los territorios y los servicios de atención primaria cuando se plantean estrategias de gestión compartidas en la crisis sanitaria.

El 82,6% manifestó no contar con los recursos humanos y financieros necesarios para realizar una efectiva trazabilidad en sus comunas, y sólo el 17,4% manifestó que sí tiene las condiciones adecuadas.

El 46,1% declaró que el mayor impacto se ha sentido en la distribución de medicamentos y alimentos a la población de riesgos, mientras que el 26,1% expresó el desabastecimiento de insumos.

De este modo, entre las propuestas presentadas por las municipalidades, el 94,8% solicita aumento de personal para tareas de trazabilidad y el 93,9% considera una buena medida el traspaso de recursos de programas de salud que no se pueden aplicar en el actual contexto a la gestión de la crisis sanitaria.