Política 07-08-2022

AMUCH se reúne de urgencia para presentar propuestas ante la crisis por delincuencia

Frente a escalada delictual a nivel nacional, diputados de la bancada municipal y alcaldes de la AMUCH, Asociación de Municipalidades de Chile, se reunieron en forma extraordinaria para trabajar en conjunto propuestas y proyectos de ley en materia de seguridad.

En este sentido los parlamentarios RN, UDI, Evópoli ydel Partido Republicanos, acogieron concentrar esfuerzos en legislaciones que aborden:

-Fortalecer a los municipios en materia de seguridad ciudadana y dotar a los equipos municipales de más facultades y herramientas de protección.

-Acelerar la creación de la defensoría de víctimas, no podemos permitir que los delincuentes tengan abogados pagados por todos los chilenos y las víctimas estén abandonadas.

-Sancionar penalmente el ingreso irregular por las fronteras a nuestro país.

-Suspender política del “perdonazo” no entregando visas a quienes ingresen de manera irregular al país.

-Que a los mayores de 18 años no se les considere primerizos si fueron juzgados por algún delito siendo menores de edad.