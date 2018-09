Nacional 23-09-2018

Análisis a los peatones santiaguinos: El 29,4% cruza con luz roja y un tercio lo hace utilizando auriculares

La unidad de estudios de la ONG No Chat realizó una investigación que intentó determinar las actitudes asociadas a la distracción e imprudencia de los peatones en las calles, los cuales pueden ser factores de riesgo en eventuales siniestros viales. Sin ir más lejos, durante el fin de semana de Fiestas Patrias, donde se registraron 36 víctimas fatales por accidentes, en 16 de los casos se trató de peatones. "No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo vidas por falta de conciencia y falta de cuidado", dijo la ministra de Transportes Gloria Hutt.

Uno de los resultados que más resaltan en el estudio es que dentro de las conductas relacionadas con la distracción casi un tercio de los peatones cruza las calles escuchando música. En tanto, cerca del 5% lo hace usando el celular, ya sea chateando o usando otras aplicaciones. Según el análisis, la esquina de Alameda con Santa Rosa, en la comuna de Santiago, es la que tiene la mayor cantidad de peatones con estas conductas al cruzar: Un 40,48% lo hace con audífonos en ambos oídos y un 9,94% chateando, lo cual es la tasa más alta registrada en las zonas estudiadas. Sobre la luz roja En cuanto al uso de auriculares en la calle, es una conducta más frecuente por los peatones durante la mañana, incluso es el doble que las tardes. Por su parte, el peatón que cruza las calles chateando duplica su frecuencia en el horario vespertino, lo mismo ocurre con quienes lo hacen hablando por celular, sin manos libres. "Hoy es muy común y un reflejo de la era en que vivimos ver a transeúntes distraídos caminando por la calle y a la vez enviando mensajes de texto o conversando a través del celular. Todo eso colabora directamente en que se produzcan siniestros que provocan lesiones graves o incluso la muerte", explicó directora ejecutiva de la ONG No Chat, Claudia Rodríguez, quien agregó estas conductas la mayoría de las veces son repetidas por niños, algo que debe ser evitado.

En cuanto a conductas imprudentes, un 29,41% de los transeúntes estudiados cruzó esquinas con luz roja. En ese promedio, un 32,09% corresponde a adultos, algo que es replicado 30,4% de los niños. En la misma línea, la esquina con mayores imprudencias fue Camino La Farfana con Avenida El Rosal, en Maipú, donde en la jornada de la mañana un 77% de los peatones cruzó la calle con luz roja, mientras que un 62% lo hizo durante la tarde. El académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y uno de los investigadores, Cristián Escobedo, comentó "que casi un 80% de los personas cruce las calles sin consideración del semáforo en algunos sectores, nos habla de un fenómeno que debe atenderse de manera urgente y que se haga hincapié sobre todo entre los niños y adolescentes, para evitar repetir estas conductas". Cifras y estudio Según cifras de Conaset, durante 2017 se registraron 94.879 de siniestros de tránsito, dejando como consecuencia 1.483 fallecidos en las vías y 62.171 de lesionados, donde 8.534 fueron graves. Del total de peatones involucrados en accidentes (10.046), hubo 537 que fallecieron. El estudio de la ONG No Chat consideró la observación de 6477 peatones en jornadas de mañana y tarde en seis esquinas de Santiago, en dos periodos entre enero y marzo de este año. Dentro de los peatones observados, un 58,55% corresponde a adultos, un 28,78% a jóvenes, mientras que un 9,63% a adultos mayores y un 3,04% a niños.