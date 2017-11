Deporte 19-11-2017

Análisis de los equipos que estarán presentes en el Nacional Escolar de Futbol Femenino sub 14

Colegio Austral de Valdivia ganaron de visita

Golearon de visita. El equipo de fútbol femenino sub 14 de Los Ríos, representado por el Colegio Austral de Valdivia, celebra en Punta Arenas el paso a la final nacional del campeonato de Fútbol Femenino Escolar 2017, tras ganar a la escuela Hernando de Magallanes por 5 goles a 1.

Las dirigidas por Nicolás Mujica, vencieron la mañana del viernes a las representantes de la región de Magallanes y ahora, se ganaron el derecho de representar a la zona sur en el torneo nacional que se realizará el 23 y 24 de noviembre y que otorga cupo al Sudamericano de la Conmebol de 2018.

El torneo, que se realiza gracias a una alianza entre el IND y la Federación de Fútbol de Chile, busca complementar los Juegos Deportivos Escolares y desarrollar el fútbol escolar femenino en la categoría sub 14; tuvo como protagonistas a las goleadoras Jazmín Valdez con dos tantos; María José Riquelme, Constanza Azócar y Génesis Palma con un gol cada una; mientras que el descuento de Magallanes fue un autogol.

En contacto con el DT, éste manifestó que el equipo está feliz por lo logrado en la duodécima región y ahora la motivación e ilusión por llegar al Sudamericano es mayor, sobre todo porque “las jugadoras ya se dieron cuenta de lo que pueden hacer”. Si bien, el objetivo de este equipo ya se cumplió, quedar entre los cuatro mejores equipos, Mujica explica que “ahora que nos sacamos la presión del objetivo que teníamos, podemos llegar lograr mucho más”.

Arica College saca pasaje al nacional del fútbol damas sub 14

A pesar de la distancia, todos sufrimos. Las niñas del Arica College, que ya habían vencido al CODE de Iquique, partieron abajo en el marcador en un partido que definía la segunda llave del clasificatorio al nacional del fútbol sub 14 damas, de los Juegos Deportivos Escolares, torneo organizados por el Instituto Nacional de Deportes y que en esta ocasión tenía como escenario el Estadio Lautaro de Antofagasta.

A los 10 minutos de juego, con gran destreza Yanka Cáceres del Liceo Bicentenario Mercedes Fritis de Copiapó (quien venció la semana pasada a las representantes de Antofagasta), abrió el marcador desatando la alegría de toda Atacama. Claro, que las jugadoras de Arica College no bajaron los brazos, y a los 22 minutos Yeny Santibáñez, luego de un gran pase de Mayori Flores, empató el encuentro caracterizado por ser muy apretado, con mucho roce y fuerte marcación personal.

Luego del descanso, nuevamente Santibáñez (47 minutos) convierte un segundo gol para Arica gracias a una jugada desde el medio campo, en dupla con Flores. Sin embargo el descuento no se hizo esperar gracias a un tiro libre ejecutado con maestría por Priscila Tapia, igualando otra vez los guarismos.

A esa altura, los presentes en el recinto deportivo se movían inquietos, ansiosos, hasta que Mayori Flores logró despegarse de la agobiante marca y en el minuto 55 convierte el tercer gol para las de la Puerta Norte, abrochando de este modo el partido y la clasificación al nacional que se realizará en Santiago, el 23 y 24 de noviembre, cuyo equipo ganador representará a Chile en el Sudamericano organizado por la Conmebol.

“Aunque al principio perdíamos, logramos concentrarnos y tomar las riendas del partido, el que estuvo muy difícil, pero que finalmente ganamos”, comentó la goleadora del Arica College, palabras secundadas por el técnico de la oncena, el profesor Freddy Guerra. “Estamos muy contentos por este triunfo en este partido súper apretado, el que ganamos con mucho corazón. Ahora viajaremos a Santiago a representar con mucho orgullo a nuestra Arica y Parinacota”.

Finalmente Mayori Flores, alumna del Colegio Hispano y refuerzo de este equipo, verbalizó con convencimiento y emoción las expectativas en el torneo a jugarse en la capital. “Esperamos llegar a la final y ganar y llevar una copa a Arica.

Linareses optimistas

Las dirigidas por el profesor Leandro Méndez, llegaron a esta instancia luego de vencer en varias finales interzonales. La ultima en calidad de visitantes a la región de la Araucanía. Ahora tendrán más tiempo para trabajar puesto que el nacional de futbol escolar femenino se atrasó en una semana más , se realizara los días 28, 29, 30 de noviembre y 1 de Diciembre en las canchas de Quilín , en Santiago. En la mente de las jugadoras del Liceo Valentín Letelier, está el objetivo central de coronarse campeonas y dejaran todo su talento en la cancha.

Valparaíso

Dieron la gran sorpresa al vencer al equipo de la Región Metropolitana, y también mostraron sus fichas para ser protagonistas de este certamen deportivo, donde estarán presentes los mejores 4 equipos escolares de futbol femenino en categoría sub 14.

Gerardo Dominguez

Redactor Deportivo