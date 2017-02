Nacional 22-02-2017

Análisis preliminar de Carabineros desecha falla mecánica en atropello en clínica de Las Condes

Por otra parte, expertos aseguran que la edad del autor del atropello no es un factor que "en general" influya en este tipo de accidentes.

El análisis preliminar de Carabineros descartó –por el momento- que el auto implicado en el atropello de una madre y sus tres hijos en la Clínica San Carlos de Apoquindo haya sido provocado por una falla mecánica. El automóvil conducido por Héctor Acuña, de 74 años, corresponde a un Honda Accord del año 2015, que hasta ahora no presenta indicios de tener una falla que le haya impedido su manejo efectivo

El teniente José Paredes Vargas, oficial investigador de la Prefectura de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat), dijo a La Segunda que "en el lugar trabajó el mecánico de la prefectura del Siat, descartando en primera instancia cualquier falla mecánica. No obstante que en este momento el vehículo se encuentra en el cuartel con la finalidad de realizarle un escáner para descartar de forma fehaciente toda falla". Los resultados de este análisis se contradicen con las primeras declaraciones de Acuña, quien le dijo a la policía que el auto había sufrido un desperfecto que le impidió evitar el atropello.

La edad del conductor como factor Como el autor del atropello es un adulto mayor, se ha comentado que su edad pudo haber influido en su habilidad para maniobrar el vehículo. Sin embargo, el gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, dijo al mismo medio que sería "irresponsable" pensar que la edad avanzada es un factor que explique en general este tipo de accidentes. Según Escobar, "es inusual que una persona mayor participe en un accidente.

Así lo acreditan las cifras: de los 77 mil siniestros que ocurren en el año, la participación de los mayores es mínima". "La edad más peligrosa es entre los 35 y los 55 años", agregó.

El gerente de Automóvil Club Chile sí afirmó que existen factores que pueden significar un problema para los adultos mayores. Por ejemplo, que pasen de manejar un vehículo automático a uno mecánico. Por su parte, Milton Bertin, ingeniero y experto en seguridad del tránsito detalla que este tipo de accidentes "no se puede contribuir a la edad de las personas, porque el máximo de accidentes se produce a los 25 años". La formalización de Héctor Acuña será realizada este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.