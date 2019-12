Nacional 17-12-2019

Análisis químico arrojó presencia de soda cáustica en líquido de carros lanzaagua

presencia de soda cáustica en el agua utilizada por personal de Carabineros en el carro lanzaagua con el fin de dispersar manifestaciones.

Según indicó la organización, se tomaron dos muestras, que fueron recolectadas el 20 y 22 de noviembre en Ramón Corvalán con la Alameda, las que fueron analizadas por la química molecular Francisca Leiva, que trabaja en la Universidad de Chile.

Esta medición detectó la presencia del componente de gas pimienta y de la soda cáustica, lo que puede haber causado una serie de quemaduras en los manifestantes.

"En la muestra del 22 de noviembre se puede apreciar la molécula de hidróxido de sodio, o sea, soda cáustica, en el agua, representando un ph 12. Si lo analizamos en la escala de ph corresponde a una solución acuosa de soda cáustica", precisó Leiva.

"Es una oleo resina, que es invisible al agua, esto significa que no puede ser diluida en agua. Para ser diluida en agua la capsaicina debe tener un medio alcalino, altamente metálico o fuerte, eso coincide con el hallazgo de la molécula de hidróxido de sodio porque eso permite diluir", añadió.

Gobierno pidió análisis

El Presidente Sebastián Piñera explicó que "los protocolos en materia de agua permiten agregar algunos productos químicos, pero dentro de algunos parámetros, no más del 2 por ciento y tiene que ser certificado".

"Cuando conocimos esa acusación, de que no se estarían respetando los protocolos lo primero que hicimos es lo que hace un gobierno que se preocupa de corregir los problemas, que es hacer un análisis. Hoy día vamos a tener los resultados y yo aseguro que no vamos a permitir que se utilicen en los gases lacrimógenos o en los carros lanzaaguas productos que no estén permitidos en los protocolos", precisó.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, indicó que "históricamente ha ocurrido, siempre nos han cuestionado nuestros medios, que el Estado ha puesto a nuestra disposición y como siempre vamos a informar los componentes que tienen estos medios y lo más probable es que pase este cuestionamiento".

"Son disuasivos que están fabricados siguiendo estándares internacionales", aseveró.