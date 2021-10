Social 14-10-2021

Analista político desglosó lo que queda del calendario electoral 2021

• El 21 de noviembre se realizará la elección presidencial, de diputados, consejeros regionales y senadores. Estos últimos se escogen solo en 9 regiones del país.

• El académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, explicó que, debido al sistema de votación voluntario, es complejo estimar la cantidad de personas que participarán en el proceso.



Seis semanas faltan para el domingo 21 de noviembre, fecha en la que se procederá a la elección del Presidente o Presidenta de la República. Además, se definirán los 155 cupos de diputados, 27 de senadores en 9 regiones del país y 302 consejeros regionales.

El cientista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, hizo un análisis de estas votaciones y precisó que un factor de incertidumbre respecto a ellas se refiere al número de personas que irán realmente a sufragar. “En un escenario donde hay voto voluntario es muy difícil estimar quienes irán realmente a emitir su opinión”, señaló.

El especialista del Centro de Análisis Político (CAP) de la UTalca, agregó que por ello se deben considerar algunos elementos. “Lo primero es que en las elecciones nacionales tradicionalmente votan más personas que en las municipales, por lo tanto, deberíamos esperar una participación mayor que en las últimas votaciones edilicias”, sostuvo.

Por otro lado, explicó que en las encuestas que hoy se presentan, en general, existe una “sobredeclaración” de la futura participación electoral. “Las personas responden que acudirán a votar, pero cuando ese domingo se enfrenten a la decisión de ir, no lo hacen, y esa diferencia puede estar en torno a los 10 puntos”, comentó.

A esto se suman fenómenos emergentes, como lo observado en el plebiscito que aprobó la creación de la Convención Constitucional, donde cerca de un millón de personas participó por primera vez en una elección, lo que no se plasmó posteriormente en las otras votaciones realizadas durante el presente año.

PARLAMENTARIAS Y CONSEJEROS REGIONALES

Un aspecto llamativo es el aumento en la oferta de candidatos. Según Mario Herrera esto se debe a las posibilidades que se abren con el sistema proporcional D´hont que reemplazó al mecanismo binominal. “El aumento de la oferta de candidatos es un fenómeno que ya veníamos observando desde las elecciones del 2017. El cambio del sistema binominal al sistema proporcional no solo implicó nuevas reglas del juego, también significó un aumento de candidatos, ya que hay más chances que sean electas personas que no pertenecen a las grandes coaliciones, lo que despierta el interés y aumenta esa oferta”, indicó.

Respecto a la importancia en la elección de consejeros regionales, el especialista señaló que supone una particularidad: la existencia de un gobernador regional electo. Con ello se replica el modelo municipal entre los concejales y el alcalde. “Será importante saber si el consejo regional tendrá una composición política distinta a la que tiene el gobernador, y cuánto de eso permite u obstaculiza cierta adopción de políticas públicas”, subrayó.

SEGUNDA VUELTA

De no alcanzar ningún candidato/a presidencial la mayoría absoluta en la elección del 21 de noviembre, es decir, contar con el 50% + 1 de las preferencias. Los dos candidatos más votados deberán medirse en una segunda vuelta, esta se realizaría el domingo 19 de diciembre.