Política 03-06-2021

Analista político: “El principal logro del gobierno será terminar de manera formal”



Este martes 1 de junio a partir de las 15.00 horas, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, rindió ante el país su última Cuenta Pública desde el Congreso.

Para el doctor en ciencia política y académico de la Universidad de Santiago, Raúl Elgueta, tras la cuenta, “el principal logro del Gobierno será terminar de manera formal”.

De acuerdo al analista, en la rendición el Presidente reveló su preocupación por su legado y destacar logros en vacunación y control macroeconómico.

No obstante, posterior a la rendición señala que “se inaugurará un periodo de trincheras” centrado en la mantención del orden y en la continuidad.

Elgueta explica que ello se traducirá en un llamado a las fuerzas políticas más tradicionales para generar posiciones más moderadas.

Sin embargo, aseguró que “el hecho más relevante de la semana no será la Cuenta Pública, sino la cantidad de casos y el descontrol de la pandemia”.

Finalmente, el Director del Magíster en Ciencia Política del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) de la Usach no descarta un cambio de gabinete en esta última parte del Gobierno del Mandatario.