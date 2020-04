Nacional 29-04-2020

Analista por la pandemia: Chile se ha ido alejando de la realidad europea



El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, explicó la labor realizada por el centro de estudios respecto a las cifras de la pandemia del nuevo coronavirus en Chile y aseguró que hay aspectos que permiten ver el vaso "medio lleno".

En conversación con Lo que Queda del Día, Pardow destacó que en Chile, con 13.813 contagios y 198 fallecidos, la pandemia está lejos de lo que ocurre en Europa, como en Italia y España.

"Lo que uno observa es que Chile se ha ido alejando de la realidad europea, esa es una buena noticia, porque uno no quisiera estar en la situación de Europa o de Estados Unidos, que son más bien los ejemplos a no seguir", planteó.

Asimismo, destacó que pese a que han aumentados los exámenes PCR para detectar la enfermedad, el índice de positividad ha disminuido.

"El número de positivos en test PCR ha ido bajando, lo cual es una razón para mirar con optimismo. El hecho de testear más y el número de personas que dan positivo haya ido decreciendo es un muy buen indicio", enfatizó.

"La capacidad hospitalaria no está en su nivel crítico"

Además, valoró que en Chile todavía hay una buena capacidad hospitalaria para atender a los contagiados que se agraven.

"Hasta ahora la capacidad hospitalaria no está en su nivel crítico y tampoco se ha acercado a sus niveles críticos, solo una región se acercó por un par de días, pero pareciera haberse estabilizado en Magallanes", comentó Pardow.