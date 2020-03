Crónica 25-03-2020

Analistas califican como “positiva” medida del ministro Briones de solicitar rebaja de remuneraciones a sus pares



Expertos enfatizaron en que reducción del 30% de los ingresos es una buena señal a la ciudadanía dada la contingencia. Sin embargo, concuerdan que es más bien simbólica y que esperan gestos de mayor impacto social.



Desde el Gobierno están realizando todos los esfuerzos para poder superar la crisis del coronovirus. En ese sentido, hace unos días el Presidente Piñera lanzó un ambicioso plan económico que apunta a entregar ayuda a miles de pymes y familias del país. Pero no fue todo. Y es que, en las últimas horas, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que solicitó a sus pares reducir sus sueldos, con la finalidad de entregar una potente señal a los miles de ciudadanos que verán mermados sus ingresos.



La misma implica una rebaja transitoria de 30% en los sueldos por los próximos seis meses, la que se justifica en que en el primer mes del seguro de cesantía, la remuneración equivale a un 70% del sueldo.



Para el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, es una propuesta positiva, que marca el liderazgo de Briones. No obstante, remarcó que con esto se torna imprescindible acelerar la discusión del proyecto de la rebaja de la dieta parlamentaria.



“Sin duda es una señal positiva, en ese sentido se debe reconocer el liderazgo que está ejerciendo el ministro Briones. Sin embargo, uno esperaría que pusiera su liderazgo a disposición para empujar medidas más de fondo sobre la materia. En ese sentido lo correcto es acelerar la discusión del proyecto que rebaja dieta parlamentaria y rebaja de altos sueldos del Estado”, sostuvo Ibáñez.



Por su parte, el integrante del Comité Político de Renovación Nacional (RN), Camilo Morán, subrayó que esta clase de propuestas son las que necesita la gente escuchar para no sentirse abandonada y ajena a la realidad.



“Si tomamos el tamaño del presupuesto nacional, un tercio menos respecto a los sueldos de los ministros, no hay una diferencia sustancial respecto del ahorro fiscal. Pero es una señal que sin duda será valorada por la ciudadanía, en los mismos tiempos donde tantos trabajadores van a ver disminuidos sus ingresos, o inclusive perder su fuente laboral”, expresó Morán.



Gesto desde las empresas



Desde el Movimiento Alerta Chile, uno de sus voceros, Ignacio Santa María, llamó a valorar la medida, debido a que estamos en tiempos complicados y, de paso, instó a las empresas a hacer un mayor esfuerzo y pagar sus impuestos, dejando de lado los beneficios que podría darles el Ejecutivo.



“Se trata de medidas excepcionales que hay que valorarlas, tanto en lo simbólico como en lo concreto, por lo que se debe hacer traspasable a otros organismos del Estado. Además, llamamos a las empresas privadas que tengan la capacidad de pagar los impuestos a que lo hagan para que el país pueda tener un mayor flujo”, instó Santa María.



Sin perjuicio de la buena intención del ministro Briones, tanto Ibáñez como Morán creen que se trata de un gesto simbólico, por lo tanto, esperan acciones con mayor impacto social.