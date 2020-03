Política 17-03-2020

Analistas concuerdan que la prioridad es resguardar la salud de la ciudadanía

Para organizaciones del Apruebo y del Rechazo hoy es primordial la determinación de aplazar la instancia no es descabellada.

Con la propagación del coronavirus en nuestro país, que avanzó a la Fase 4, el plebiscito de abril próximo está en tela de juicio debido a la problemática que podría suscitar la aglomeración de personas en los centros de votación y las implicancias de salud que eso conlleva.

En ese sentido, una reciente encuesta de Activa reveló que el 57% de las personas, de un universo de 1.135 personas, no está de acuerdo con postergar plebiscito para evitar contagios masivos de coronavirus.

Al respecto, el presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, sostuvo que los esfuerzos de la autoridad hoy en día deben estar abocados en resguardar la salud de las personas. “La prioridad debe ser la protección de la salud de la población. Hoy, es lo fundamental y todos los esfuerzos deben estar puestos ahí”, subrayó.

Asimismo, enfatizó que la decisión de un eventual aplazamiento de la consulta se deberá tomar más allá del color político, sin sacar ventajas políticas y pensando en la salud de las personas.

“Como Fundación Participa creemos que es una materia que se debe evaluar en su momento, de acuerdo a cómo evolucione la crisis de salud por el coronavirus para tomar la decisión más acertada”, insistió Ibáñez.

“Nos parece que el gobierno no debe aprovecharse políticamente de esta situación ya que es el momento para que todos los actores actúen en pos de la salud de la población. En el caso hipotético que la instancia se suspenda, se debe fijar inmediatamente una fecha, siendo prudente en octubre junto con las municipales para luego llevar a cabo la elección de constituyentes”, precisó el también abogado.

En la misma línea, Rodrigo Tobar Gallardo, coordinador del Comando Independiente El Tabo Aprueba, puntualizó que “los esfuerzos deben estar apuntando a la salud de todos los chilenos. Tras eso, con todos los antecedentes hasta ahora expuestos, el plebiscito es un tema que se debe analizar en su justa medida. Quizás una alternativa beneficiosa sea aplazarla hasta octubre y llevarla a cabo con las municipales. Más allá de quienes estén con el Apruebo o Rechazo, la elección debe tener una legitimidad en cantidad de votantes, lo que hoy no está garantizado”.

Por su parte, desde el Movimiento Alerta Chile, Verónica Romero, señaló que “independiente de donde seamos o la ideología que tengamos. El coronavirus nos afecta a todos y también nos une ya que somos intrínsecamente un pueblo solidario. Es el momento de cuidarnos, vemos lo que pasó en Italia, España y la experiencia en Europa nos mostró lo rápido que se propaga. Solo ayer se murieron más de 360 personas en Italia”, expresó la coordinadora del movimiento.

“Hay una parte de la población que está más expuesta al contagio, como personas mayores o que han tenido una enfermedad crónica o de riesgo vital. Debido a la situación afuera tenemos alta probabilidad de que el plebiscito se posponga. Tenemos claro que esta decisión depende del Presidente y el ministro de Salud que hoy nos han demostrado tener y tomar las medidas necesarias para controlar lo que vivimos”, cerró.