Agricultura 04-12-2020

Analizan Aspectos de utilización de forrajes toscos para Alimentación Animal



La Jefa Nacional del área de Producción Animal de INIA dio la bienvenida al seminario binacional organizado por INIA Carillanca, relativo a la utilización de forrajes toscos para alimentación animal, que se llevó a cabo bajo modalidad zoom y que contó con la participación de connotados especialistas del rubro. Durante el seminario expusieron los investigadores Emilio Ungerfeld (INIA-Chile); Hugo Arelovich (Universidad Nacional del Sur – Argentina) y Ayelén Mayo (INTA-Argentina).



”Las estrategias de alimentación animal y en especial la nutrición, son componentes importantes de nuestros ejes estratégicos de desarrollo como área. Chile entrega una diversidad de ecosistemas productivos, donde la diversidad climática produce no solo forrajes de baja calidad, sino muchas veces simplemente es casi inexistente, limitando el desarrollo de sistemas productivos. Es por ello que el compartir experiencias en el ámbito de forrajes toscos en este seminario, permitirá adquirir conocimientos y consolidar mejores equipos de trabajo e instancias de colaboración en pos de una investigación aplicada que genere alternativas de solución para los distintos sistemas productivos”, señaló Ximena Valderrama.



El Dr. Emilio Ungerfeld de INIA Carillanca presentó resultados del proyecto de investigación «Influencia del genotipo de trigo y avena sobre el valor nutritivo de sus rastrojos: un estudio in vitro«, donde se evaluó la cinética de producción de gas en cultivos microbianos ruminales y la composición proximal de rastrojos de 75 materiales genéticos diferentes de trigo y avena. Se encontraron efectos significativos, aunque moderados, del genotipo sobre la digestión in vitro de los rastrojos provenientes de distintos materiales genéticos.



A esto siguió la exposición de Hugo Arelovich, quien se refirió a los forrajes de baja calidad y su potencial de utilización en nutrición de rumiantes, orientado a estrategias de mejoramiento del valor nutritivo de rastrojos de cereales mediante tratamientos químicos, como la aplicación de urea y de álcalis (hidróxido de sodio), y estrategias de suplementación de los rastrojos con suplementos proteicos. El trabajo mostró mejoras en digestibilidad y performance productiva de ovinos y bovinos cuando se llevan a cabo dichas estrategias.

Finalmente, Ayelén Mayo expuso sobre las alternativas de suplementación de vacas de cría alimentadas con forrajes de baja calidad en el sudoeste Bonaerense, quien presentó resultados que su grupo de investigación ha obtenido suplementando forrajes de baja calidad y rastrojos así como verdeos de invierno con suplementos proteicos y energéticos. Los resultados expuestos demuestran que es posible aprovechar mejor los forrajes de baja calidad mediante la suplementación, y cómo esto se traduce en mejoras de la performance reproductiva de vacas de cría.

