Política 03-03-2021

Analizan la situación de emergencia que vive la pequeña producción de berries



La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados centró el trabajo de su primera sesión, tras el receso legislativo, en analizar la crisis que afecta a las y los productores de berries y frambuesas por las lluvias en temporada estival y la posterior plaga de la mosca de la fruta.

En la sesión participaron, vía telemática, las dirigentas de la región del Maule, Jéssica González y Gema Tapia, junto al dirigente Bernardo Vergara. En sus exposiciones, destacaron representar a cientos de pequeños productores de berries (frambuesas, arándanos, frutillas, etc.) que vieron gravemente afectados sus cultivos de temporada.

Aseguran que cerca de un 70% de la producción se perdió, primero, por las lluvias estivales y, luego, por el surgimiento de la plaga de la mosca de la fruta. En este escenario y considerando que la gran mayoría de ellos no se encuentran formalizados en sus labores, no tienen ningún tipo de ayuda estatal para enfrentar esta emergencia que redujo los recursos con los que contaban para sostener a sus familias durante todo el año.

En la sesión también participó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, quien explicó que, como Gobierno, se encuentran desarrollando planes de desarrollo rural que pretenden permitir que las y los habitantes rurales puedan tener acceso a los beneficios que hasta ahora solo se consideran para quienes entran en la categoría de productores.

Una demanda que fue insistentemente destacada por el diputado Jaime Naranjo (PS), presidente de la instancia, pues, a su juicio, es insostenible seguir “centrados en los que tienen tierra y no en los que tiene casa y sitios”, dado que, si bien su cultivo es informal, su producción entra en la formalidad al ser comprada por grandes empresas para la exportación.