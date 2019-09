Política 08-09-2019

Analizan partida medioambiental en ley de presupuestos 2020

Cinco son los lineamientos que expuso la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a la comisión técnica de la Cámara, en relación al presupuesto 2020 de su cartera que se presentará próximamente a tramitación.

Calidad del aire, cambio climático, economía circular, recursos naturales y biodiversidad y educación ambiental son los focos a los que se refirió la secretaria de Estado.

Sin embargo, los legisladores extrañaron criterios como la fiscalización y los compromisos para con Quintero y Puchuncaví.

“Es cierto que se aumentó la cantidad de fiscalizadores, pero son tan pocos, que el aumento que se dio desde 2018 a 2019 no significó que puedan fiscalizarse todos los proyectos. Estoy hablando de la Superintendencia de Medio Ambiente, que en la región Metropolitana tiene cuatro fiscalizadores y, de esos, hay uno renunciado, ósea están trabajando con tres”, sentenció el presidente de la Comisión de Medioambiente, Félix González.

Por lo tanto, indicó el parlamentario, necesitamos fiscalizadores, sobre todo en las regiones que tienen hartos conflictos ambientales o hartas industrias que están generando estos problemas, como en el caso de la zona Quintero-Puchuncaví, Biobío, Antofagasta y la misma región Metropolitana, que está llena de conflictos ambientales.

No obstante, coinciden as medidas que han adoptado los distintos gobiernos no han sido las óptimas para enfrentar este drama como tampoco en términos educacionales para enseñar a la ciudadanía a cuidar el agua.