Política 08-08-2020

Analizan situación de trabajadores en el contexto del covid-19



La Comisión de Trabajo efectuó una sesión especial para conocer las impresiones de diversos representantes de trabajadores y trabajadoras con respecto a su situación en el marco de lo que ha sido la pandemia por Covid-19 en nuestro país. La preocupación está no sólo en las personas que han perdido su empleo, sino también a las cuales no se les han respetado sus derechos laborales.

Ante la instancia expuso Tamara Muñoz, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), quien manifestó que el principal drama de esta pandemia “es que el Gobierno no ha escuchado… simplemente no ha existido un diálogo social y solo se junta con organizaciones que no tienen representatividad. Nosotros como CUT hemos presentado dos planes de emergencia para enfrentar esta crisis y nada ha sucedido. Hay cosas graves, ya que, por ejemplo, a muchas personas que realizan teletrabajo no se le respetan los más mínimos derechos laborales”.

A su vez, Juan Moreno, del Sindicato Interempresa Lider, indicó que aquí “es preciso reflexionar sobre lo que se ha anunciado como desconfinamiento. ¿Cómo se hará en las horas punta del metro?, ¿Cómo van a cuidar a las y los hijos aquellos padres trabajadores?. Se trata de preguntas válidas y más aún cuando ni siquiera ahora muchas empresas respetan la salud ni derechos de las personas. Ahí tienen lo de Falabella y H&M. Se han dado cifras de fallecidos por Covid-19 pero no de trabajadores…”, concluyó.