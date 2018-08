Crónica 21-08-2018

Analizan variables para avanzar en proyecto del Nevado de Longaví





La Comisión Turismo y Medio Ambiente del Consejo Regional(CORE) analizó el Estudio realizado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule en relación a El Nevado de Longaví y las posibilidades de realizar inversiones en un Centro Invernal y Canchas de Sky.

En este informe los profesionales de la CRDP explican que el sector “valle sur-poniente” cuenta con interesantes características técnicas, destacando una serie de pendientes.

Existe una configuración recomendable para construir canchas que permitan la práctica de deportes invernales.

Según la Vicepresidenta de la Comisión Turismo y Medio Ambiente, Cecilia Parham Mucarquer “lo que hemos conversado es sacar el mayor provecho posible en la parte turística. Por eso es importante reunirnos con los empresarios, el alcalde de Longaví, los profesionales de la Corporación, los Seremis del MOP y del Medio Ambiente, etc. que nos permita decidir qué hacer. Creo que tenemos que explotar las maravillas naturales que tiene nuestra región y, en especial, sacarle el mejor provecho a El Nevado de Longaví. Qué nosotros podemos ofrecer también”.

Ambas laderas del macizo garantizan una buena acumulación y calidad del recurso nieve para que esquiadores avanzados, intermedios y principiantes realicen sus entrenamientos y puedan competir.

Sobre el particular, el Presidente de la Comisión Turismo y Medio Ambiente, Rodrigo Hermosilla Gatica expresó que “de las bondades del Nevado de Longaví, no tenemos dudas. Lo que queremos es avanzar y despejar el cómo llegamos. Es decir, hay un camino para llegar a El Nevado que no es público. Es de un privado. La idea es saber qué ocurre allí. Si el privado ¿Va hacer una donación del camino? ¿El privado va a vender el camino? o ¿El Estado va a expropiar el camino?, entonces, tenemos que tener despejada esa duda, para después seguir trabajando en el proyecto desde el punto de vista técnico”.

De acuerdo al estudio realizado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, aquél camino en referencia es considerado como “una propuesta razonable y viable técnicamente”, aunque su uso depende de lo que exprese el propietario.

Al interior se encuentra el Río Blanco con el Estero Martínez, desde donde se pueden apreciar especies nativas, frondosa vegetación, bosques de robles y coigües.

El Nevado de Longaví se ha constituido en una de las grandes esperanzas en materia de recuperación económica para la Región del Maule.