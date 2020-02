Política 13-02-2020

Andrade (PS) critica a Insulza pese a explicaciones de ausencia: "Los problemas hay que enfrentarlos, no eludirlos"



El militante del Partido Socialista (PS) y ex ministro del Trabajo Osvaldo Andrade dio su opinión esta mañana en conversación con EmolTV respecto a la carta enviada por el senador José Miguel Insulza a su partido respecto a su ausencia en la votación de la acusación constitucional contra el intendente Felipe Guevara.

"Creo que hizo bien el senador Insulza en enviarle una nota a su partido porque había una explicación pendiente debido a su ausencia", sostuvo y agregó, respecto a los malos tratos denunciados por Insulza en redes sociales, que "estas cosas suceden y una buena explicación creo que le hace bien y por eso valoro la carta" Para Andrade el "error" del senador fue no haber asistido a la votación. "Esa es la crítica que yo le hago, porque los problemas hay que enfrentarlos, no eludirlos", dijo. "Yo entiendo que pueden haber compromisos, pero era un tema suficientemente relevante, sobre todo porque la carga valórica que implica el tema de los Derechos Humanos en el Partido Socialista comprenderá que por nuestra historia es tremendamente grande. Yo creo que había que estar ahí y ahí haber expresado un punto de vista que la carta si los menciona por qué no se pudo plantear en el Senado, sobre todo porque hay un reconocimiento de que los senadores estudian en conciencia y en consecuencia uno tiene que respetar esa conciencia", señaló.