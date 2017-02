Política 25-02-2017

Andrés Chadwick: "Piñera es el primer interesado en que exista la mayor transparencia"

El ex presidente Sebastián Piñera será citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la investigación por el caso Bancard. Esto luego de la querella que presentó el diputado Hugo Gutiérrez en su contra por posible negociación incompatible y uso de información privilegiada en inversiones en Exalmar.

Al respecto, el presidente de la Fundación Avanza Chile, Andrés Chadwick, recalcó que "aunque la persona sea totalmente inocente, la ley obliga automáticamente a que se le denomine imputado".

Sobre la querella presentada por Gutiérrez, declaró que " es una querella que lo único que busca es generar una burda intencionalidad política". Dijo también que el parlamentario "está reflejando una vez más su total desprecio por la democracia y por un Estado de Derecho".

Aseguró que "el Presidente Piñera es el primer interesado en que exista la mayor transparencia y ella sea conocida por la opinión pública" y que el ex mandatario solicitó prestar declaración voluntaria ante la Fiscalía "lo antes posible".

El ex ministro sostuvo que la querella no afectará la eventual presentación de una candidatura presidencial de Piñera: "Nunca la mentira puede afectar una decisión importante en la vida".