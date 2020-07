Deporte 23-07-2020

ANFA Regional entregó aporte económico a los clubes del Maule



La Asociación Regional de Fútbol Amateur acaba de concluir la entrega de un aporte remitido por ANFA Nacional, el que consiste en 295 Gift Card, cada una por un valor de $ 30.000, dicha cantidad de tarjetas equivale a igual número de clubes de la región, repartidos en las 30 comunas del Maule.



El directorio recorrió toda la región entregando directamente el aporte a los presidentes de las 31 Asociaciones que conforman ANFA Regional, para que estos las hagan llegar a sus respectivos clubes.



Consultados los dirigentes regionales sobre la materia, manifestaron que el gesto de la Nacional fue recibido gratamente por los dirigentes de las afiliadas. El monto total para la región es de $ 8.850.000 y a nivel del país, considerando los 3.700 Clubes afiliados, la ayuda suma $ 111.000.000.



Es valorable el gesto del Directorio Nacional, encabezado por su presidente Justo Álvarez Gil, puesto que este ha sido un año complicado para todos, al no haber competencias a nivel local, regional y nacional, prácticamente no hay movimientos de ningún tipo, sobre todo económico, pero con motivo de la “pandemia” que azota a nuestro país y al mundo nuestro ente rector ha querido tener un gesto de cercanía, quienes ya habían remitido un aporte de cuatro millones de pesos para gastos administrativos de esta regional.



En la misma Dirección se acordó no cobrar durante el año 2020, las cuotas de permanencia mensual de los 295 clubes de la región, dejando de percibir una suma ascendente a $24.780.000, sin duda un gran alivio para los clubes, además la Regional canceló a la Nacional, con recursos propios, la suma de $7.080.000, correspondiente a la cuota anual de clubes, aportando de forma directa o indirecta a las asociaciones y clubes $31.860.000, aparte de otras ayudas que en forma permanente hemos estado entregando, como elementos de sanitización para las 31 asociaciones y ayudas económicas, cuando situaciones puntuales han sido requeridas por nuestros dirigentes.



El Directorio Regional se reúne semanalmente a través de video llamadas, lo que le permite tomar resoluciones en beneficio de todos, informando permanentemente a las asociaciones de la situación del momento y de las medidas ha tomar.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo