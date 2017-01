Deporte 04-01-2017

ANFA sortea parejas para la Copa de Campeones

El Directorio Regional ANFA liberó el sorteo que genera los emparejamientos de la tradicional Copa de Campeones Trofeo “Carlos Bernal Silva” 2017, a iniciarse el 26 de febrero.

Por derecho propio en su condición de campeón ingresa sin clasificación interna el Club Deportivo Arturo Prat de Hualañé. También el subcampeón, CD Independiente-Sanatorio de Sagrada Familia.

Lo mismo ocurrirá con el Club Deportivo Constitución F.C. por su condición de Campeón de la Copa “Aniversario ANFA” y el subcampeón, Club Deportivo San Luis de Longaví.

El resto de los participantes corresponde a los campeones y subcampeones de las Asociaciones afiliadas, cuya mayoría de las competencias internas concluyen a fines de enero.

Este es el sorteo:



1. Asociación Maule vs. Asociación San Rafael.

2. Asociación Sagrada Familia vs. Asociación Río Claro.

3. Asociación Villa Alegre vs. Asociación Víctor Zavala Bravo de Linares.

4. Asociación Longaví vs. Asociación Parral.

5. Asociación Talca vs. Asociación Teno.

6. Asociación Hualañé vs. Asociación Colbún-Machicura.

7. Asociación Pelarco vs. Asociación Cauquenes.

8. Asociación Villa San Agustín de Talca vs. Asociación Curepto.

9. Asociación Chanco vs. Asociación Molina.

10. Asociación Romeral vs. Asociación Constitución.

11. Asociación Lontué vs. Asociación Pencahue.

12. Asociación Retiro vs. Asociación Linares.

13. Vicecampeón Asociación Yerbas Buenas vs. Deportivo Constitución F.C. (campeón Copa Aniversario) y Campeón Asociación Yerbas Buenas vs. CD San Luis de Longaví (subcampeón Copa Aniversario).

14. Asociación San Clemente vs. Asociación San Javier de Loncomilla.

15. Subcampeón Asociación Abate Molina de Villa Alegre vs. CD Arturo Prat de Hualañé (campeón vigente Copa de Campeones) y campeón Asociación Abate Molina vs. CD Independiente-Sanatorio de Sagrada Familia (subcampeón Copa de Campeones).

16. Asociación Rauco vs. Asociación Curicó.

Se disputarán partidos de ida y vuelta, es decir, eliminación simple.

Para definir cada serie, se aplicará mayor cantidad de puntos obtenidos en ambos partidos, mayor cantidad de goles marcados como visitante, diferencia de goles y tiros penales, en el caso de igualdad en todas las anteriores.

Los 64 clubes participantes deben inscribir –de preferencia-, Estadios Municipales con cierre perimetral en buenas condiciones y dotados de iluminación artificial.

La Asociación Talca clasificó a los Clubes La Obra, en calidad de campeón y Quintas Unidas como subcampeón, mientras que, por la Asociación Villa San Agustín competirán el CD Atlético Comercio F.C., por ser campeón y CD 21 de mayo, como subcampeón.