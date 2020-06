Deporte 26-06-2020

ANFP envió carta de respuesta a los clubes de la Segunda Profesional

Propuesta económica será analizada en próxima reunión de presidentes



El secretario Ejecutivo de la ANFP, Matías Rivadeneira Castro, fue el encargado de enviar a las instituciones de la Segunda Profesional, la respuesta a la carta que fue enviada por la dirigencia de los 12 clubes de la división “profesional”. En esta misiva, los referentes de la Segunda Profesional, presentaron una propuesta económica de largo plazo, con el objetivo de dar solución definitiva a los problemas financieros y de participación institucional.

Esta división, creada nada menos que por el ex presidente Sergio Jadue, que ya cumplió una década de vida sin lograr solucionar los problemas, tiene un récord muy lamentable y habla de negligencia y una discriminación arbitraria por parte del ente rector y del Consejo de Presidentes como asamblea soberana de fútbol profesional. Literalmente esta Segunda Profesional, es el patio trasero del fútbol chileno, porque no recibe ningún apoyo del organismo rector del balompié nacional.

En este contexto ayer llegó la respuesta que señala textualmente lo siguiente: “Por medio del presente, me dirijo a ustedes con el objeto de acusar recibo de la carta enviada por los clubes de Segunda División Profesional con fecha 17 de junio del 2020 a don Sebastián Moreno y a los directores en ejercicio de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, al respecto me permito informar:

En primer lugar, respecto a su propuesta económica de largo plazo, el Directorio acordó ponerla en conocimiento en un próximo Consejo Extraordinario de Presidentes de Clubes, para que éste la conozca y resuelva lo pertinente.

Asimismo, el Directorio de la ANFP, ha solicitado a este Secretario Ejecutivo de la Corporación la realización de un informe de cumplimiento de los derechos de los clubes de Segunda Profesional, cuyo resultado les será enviado a la brevedad".

Nos imaginamos que, en Deportes Linares los dirigentes cumplieron con todos los requisitos que contenía el famoso “cuaderno de cargos”, de lo contario se vería muy compleja la situación de los albirrojos en un torneo que digamos que todavía no tiene para cuando comenzar, debido a la pandemia del Coronavirus.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo