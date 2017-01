Deporte 07-01-2017

ANFP no autorizó fórmula de pago de los albirrojos

Dirigentes en campaña para nueva propuesta y cancelar los cerca de 13 millones de pesos

Un golpe bajo recibió la nueva directiva encabezada por Marcos Álvarez, puesto que ayer recibió un correo que señalaba puntualmente que el organismo máximo del fútbol chileno ,no estaba de acuerdo con el plazo para cancelar los cerca de 13 millones de pesos por considerarlo muy extenso .

El timonel expresó que fue muy desfavorable la respuesta: “lo cierto es que nosotros no esperábamos esa respuesta, teníamos la confianza que nos aceptarían este medio de pago, pero no fue así y fue rechazada nuestra propuesta, esto nos preocupa porque no queremos ser irresponsables con la institución. Nuestro proyecto es sólido y no sólo abarca el ámbito futbolístico sino que va más allá, porque queremos desarrollar un trabajo social y que la gente se identifique con los colores albirrojos”.

Una de las posibles soluciones que vislumbró el dirigente linarense podría ser que la autoridad comunal pudiese adelantar la subvención municipal que estaba programada para el mes de marzo y ojalá sea el doble. Recordar que el año pasado fue de 10 millones de pesos.

“Nos vamos a reunir como directiva para analizar este momento complicado, y le pedimos también a los hinchas linarenses que acerquen a la sede que está ubicada en calle Chacabuco 434, segundo piso. Quiero dejar en claro que nosotros no vamos a arriesgar el patrimonio de la institución. Por eso hoy más que nunca necesitamos el respaldo de nuestra gente”, afirmó.

Con estos antecedentes Deportes Linares, hasta el momento corre el riesgo de no participar en el campeonato de la Tercera División, ya que ahora la ANFP y la ANFA están unidas y los equipos que pueden ser parte del torneo son los que no tienen deuda con ninguno de estos organismos.

El próximo lunes los dirigentes albirrojos se jugarán la última carta ante la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para activar el plan B y ver la posibilidad de cancelar los cerca de 13 de millones de pesos. Es de esperar que sea aprobado por el organismo máximo del fútbol al que esta semana también no le tembló la mano para desafiliar a los equipos de Lota y Vallenar por no pago de remuneración y cotizaciones.