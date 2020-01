Deporte 22-01-2020

ANFP visitó el Tucapel Bustamante y el resultado fue positivo

Este jueves en Santiago habrá reunión clave para conocer mayores detalles del torneo de Segunda División que partiría a fines de marzo

Otro paso importante dio la institución albirroja, luego de la visita que realizaron personeros de la ANFP. A la cita llegó el Gerente de Licencias de Clubes del organismo máximo del fútbol chileno, Diego Karmy, y el encargado de seguridad, Luis Badilla, quienes en compañía de la primera autoridad comunal Mario Meza y la gerencia del club recorrieron el polideportivo de la calle Rengo. Tras el periplo por las dependencias del estadio principal de la comuna, dieron a conocer las principales indicaciones de cara al campeonato de la Segunda Profesional, que comenzaría a fines de marzo.

LO QUE HAY QUE MEJORAR

Las principales tareas que hay que realizar tienen relación con las salidas de seguridad del estadio, equipamiento de camarines, instalación de cámaras de seguridad, habilitación de extintores, entre otras materias, que deben estar en condiciones antes del inicio del torneo, vale decir hay un plazo de dos meses para efectuar estos trabajos.

LA VOZ DE LA ANFP

"Había que ver en qué condiciones estaba el recinto en general. El estadio se ve bastante bien. Hay que hacer ciertas modificaciones, ajustes que son lógicos para la división profesional. Lo importante es que se ve que están las condiciones y la gente -tanto el municipio como el Club- con la disposición de poder apoyar y solucionar lo que se ve pendiente", aseguró el Gerente de Licencia de Clubes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP, Diego Karmy.

PRESIDENTE ALBIRROJO

Por su parte, el presidente de la institución albirroja, Marco Alvarez, aseguró que “esta es la primera visita inspectiva que permitirá evacuar los informes, para saber qué debemos corregir antes de iniciar el campeonato, que estaría comenzando a finales de marzo. Por lo tanto, tenemos dos meses para reparar las observaciones que ellos (la ANFP) nos presenten. Hay cosas que corregir como colocar baños en la zona de galerías, o bien realizar cierre perimetral en el sector sur de la tribuna, para dar mayor seguridad a la visita. Son peticiones que serán fáciles de resolver coordinadamente con el municipio que es el dueño del estadio".

ALCALDE

En tanto, el alcalde de Linares, Mario Meza, aseguró que el municipio tendrá listo el complejo deportivo antes de iniciar el campeonato de Segunda División. "Tenemos no sólo la voluntad, sino que nos hemos comprometido con el club y la sociedad anónima deportiva y la corporación, para tener el estadio con todas las condiciones que lo ameriten; con el marco de público que esperamos superen los 4 mil asistentes, porque Linares ya está en el fútbol profesional, y queremos llevar el nombre de nuestra ciudad de Arica a Punta Arenas”, afirmó.

¿LO FUTBOLÍSTICO?

Claro que el hincha se pregunta qué pasa en materia de jugadores. Hasta el momento son 12 los jugadores que estarían listos, aunque los dirigentes siguen jugando al misterio, pero ya sabemos que nuestro “topo” albirrojo nos ha confirmado que están listos: David Pérez, Aarón Araya, Bastián Irribarra, Cristian Monsalve, Pedro Tolosa, Alejandro Fariña, que regresa desde Trasandino, Brayan Núñez y Sebastián Orellana. Los que todavía están conversando y que aún no han llegado a acuerdo son Lucas Mondaca, Luis Oyarzo y Mauricio Iturra. Otra de las novedades seriía la incorporación como ayudante técnico, de Juan González , el “diablo”, ex jugador de la Universidad de Chile, quien estuvo también en la Universidad de Concepción en el periodo de Gabriel Artigues, en la institución penquista.

Finalmente, este jueves está programada una reunión en la ANFP con los clubes de la Segunda Profesional, donde están invitados los clubes Deportes Linares y Deportes Concepción, quienes todavía deberán esperar para ser ratificados en el balompié profesional la próxima semana, por el ente rector del fútbol nacional.

La idea de la dirigencia albirroja, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, es que no haya límite de edad, ya que la Segunda Profesional no es una categoría formativa.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo