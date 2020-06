Nacional 30-06-2020

Animadora María Luisa Godoy tras dar positivo: "No sé cómo me contagié, no he estado con nadie que tenga coronavirus"

La conductora del matinal de TVN "Buenos Días a Todos" y del Festival de Viña estará dos semanas en cuarentena. Tiene siete meses de embarazo.

María Luisa Godoy, animadora del matinal de TVN "Buenos Días a Todos" y del Festival de Viña del Mar, dijo no saber cómo se contagió de coronavirus.

La conductora, quien dio positivo el sábado pasado, señaló a través de su cuenta de Instagram que "no sé cómo me contagié porque no he estado con nadie que tenga coronavirus. Pero bueno, así es este bicho, hay que cuidarse mucho". Godoy tiene siete meses de embarazo y aseguró que "estoy bien, hasta el momento asintomática, espero seguir igual". En su reemplazo, "Buenos Días a Todos" tendrá a Ignacio Gutiérrez, Carla Zunino y Gino Costa en la conducción. Hace ya varias semanas que Godoy estaba animando desde su casa, sin ir al canal. Ayer la estación señaló en un comunicado que "TVN ha seguido el protocolo de seguridad y salud en el trabajo, y como éste lo define ha iniciado el proceso para determinar los contactos estrechos de María Luisa con el equipo, procurando así su identificación para resguardar su salud". Agregaron que "este equipo, que usa trajes especiales, mascarillas, guantes y protectores faciales, de todas formas fue enviado con cuarentena preventiva a sus casas, tal como indica el procedimiento".