Opinión 17-07-2021

“ANIMALES FANTÁSTICOS”, DE J.K.ROWLING?



Sorprende por la tremenda imaginación y creatividad que se observa en el desarrollo de la historia. La temática efectivamente muestra un mundo fantástico donde la magia es lo natural y es precisamente el atractivo de su contenido. Participan varios personajes que aportan el carisma propio de cada cual.



Esta obra, que en realidad es una saga, ya que estas aventuras, insólitas en donde no están ajenas las escenas de amor, odio, envidia, no se agotan en este libro, sino que continúa en otros siguiendo la trama y que son también igual de amenos que el primero.



Para quien haya leído y guste de las aventuras de “Harry Potter”, podrá seguir deleitándose con “animales fantásticos”, que también ha sido llevado al cine, lo que demuestra el interés y la aceptación de numeroso público que ha sido capturado por la magia de lo novedoso o por el inconsciente deseo de poder tener alguna vez la posibilidad de hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, transportación instantánea, transformaciones, invisibilidad, telepatía, etc. Con lo anterior, el lector puede hacerse partícipe de lo que acontece en este extraordinario mundo, que no es ajeno al que cada uno vive, ya que ambas realidades están presentes, lo que se llamaría “vida normal y corriente” y, por otra parte, un ámbito mágico no percibido por los que carecen de este conocimiento, arte, don o habilidad.



Otra cosa que resalta del texto es el hecho de ser presentado como actos teatrales, así, se describen primero los panoramas, lugares y luego se relata la historia particular que ocurre en ese determinado contexto. ¿Qué atractiva conlleva esto? Que estimula la imaginación al grado al que pueda llegar al lector, imaginando mentalmente el escenario. Esto representa a no dudar, un muy buen ejercicio para la actividad cerebral.



Hay escenas de mucho humor que arrancan más de alguna sonrisa, así como intrigas y enigmas que mantienen en vilo la atención, y otras en que aparecerán interrogantes propias de lo cotidiano: ¿Cómo se irá a resolver esto? Las soluciones son novedosas e inesperadas.



Es un buen libro para entretenerse y quien haya visto la película, lo disfrutará plenamente.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE