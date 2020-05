Política 17-05-2020

Anita Prizant, Seremi de Energía del Maule “El Ministerio de Energía con su sello social ha logrado apoyar a las familias y pymes ante el Covid-19”



La llegada del Covid-19 a Chile hoy, ha sido un hecho relevante para nuestra Región, no olvidemos que el primer caso diagnosticado fue en la Región del Maule, encendiendo todas las alertas de todos los ministerios y servicios públicos, dada la alta emergencia que significa enfrentar una pandemia mundial. El Ministerio de Energía no pudo estar ajeno a esta emergencia y anunció diversas medidas para apoyar a las familias y pymes. En la región este tipo de acciones contribuyeron a ayudar a quienes solicitaron la postergación de pago de las cuentas de energía eléctrica sin multas e intereses, para las pymes a través una extensión horario en sus procesos productivos, ante la suspensión de la medición de hora punta que tiene vigencia hasta el 31 de mayo y a las familias por la suspensión de la medición del sobre consumo de invierno por los meses de abril y mayo.

La Seremi de Energía del Maule Anita Prizant, explicó en detalles las medidas y acciones que está realizando el Ministerio en la Región para asistir a miles de familias y emprendedores ante la llegada del Covid-19 y como los planes de trabajo de los diferentes programas que ejecutan han contribuido a dar mayor seguridad a todos los maulinos.

Ante la pandemia que enfrenta el país, el Ministerio de Energía implementó una serie de acciones para las familias más vulnerables. ¿En qué consistieron las medidas y cree que tuvo un impacto en las personas?

“El Ministro Juan Carlos Jobet actúo rápidamente para dar una solución real a todos esos chilenos que comenzaron a padecer problemas económicos ante esta pandemia. Se dieron respuestas a las personas y también a las pymes, ya sea con la suspensión de la hora punta que es hasta el 31 de mayo y con la iniciativa “Ponle Energía a tu Pyme”, programa que fue lanzado esta semana y busca implementar proyectos energéticos que les permitan ahorrar en sus consumos”.

Para las personas ¿En qué consiste este beneficio?

“Primero debo recalcar que las medidas no son automáticas y cada persona debe llamar a su empresa eléctrica de distribución y exponer su caso para poder acogerse. Pero hay acciones concretas, por ejemplo, no se podrá suspender el servicio por deudas en el pago de las boletas y en los casos que tengan el servicio suspendido , podrán solicitar su reposición. Los saldos que no sean pagados en este período serán prorrateados en hasta 12 meses sin intereses, cuando termine el Estado de Catástrofe. Esto también incluye a quienes tienen deudas menores a 10 UF acumuladas desde antes de la crisis. Este plan estará disponible para más de 3 millones de familias chilenas, (aproximadamente 7 millones de personas) que componen el 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares”.

¿Esta medida es solo para quienes integran el 40% de mayor vulnerabilidad?

“No, hoy estas medidas van más allá. También pueden acceder a este beneficio las personas fuera del 40% que tengan dificultades para pagar debido al Estado de Catástrofe, como mayores de 60 años con dificultades, personas que han perdido sus empleos y otros”.

¿Qué se busca con la suspensión de la medición de la hora punta?

“Las empresas podrán ajustar mejor sus turnos de trabajo, lo que es muy importante dadas las restricciones que ya les imponen las cuarentenas, toque de queda y otras necesarias medidas sanitarias. Esto va a permitir también a sus trabajadores adaptar de mejor manera sus horarios de trabajo, flexibilidad que ayudará a cuidar el empleo. Por lo anterior, con esta medida excepcional estamos también contribuyendo a mantener la cadena de abastecimiento para las familias chilenas. Todos pasaremos más tiempo en nuestros hogares, por lo que es esperable que nuestro consumo eléctrico sea mayor. Esta implicará un menor costo de electricidad para las familias en estos meses. También tiene beneficios para el medioambiente: habrá disminución de emisiones de CO2 y de material particulado, porque dejarán de operar motores diésel con los que muchas empresas generan su propia energía en la hora punta”.