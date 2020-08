Opinión 11-08-2020

Aniversario de El Heraldo Las inolvidables tertulias de El Heraldo



Los sábados de hace muchos años, alrededor de las once la mañana, don Ramón Belmar Saldías tomaba un lugar de honor en el salón del diario, en Maipú esquina Freire. De a poco, comenzaban a arribar los contertulios. Manuel Francisco Mesa Seco, muy circunspecto siempre, Pedro Olmos dando el brazo a Emma, quien llamaba a viva voz a Sergio Monje, cuya casa estaba al frente, Eliana Perety, fina y bella, Armando Álvarez, a veces don Gerardo Aravena, rector del Liceo, quien no era del Grupo Ancoa pero gustaba hacer oír su voz templada y parsimoniosa, Enrique Gómez Muñoz, en fin.

A casa de los Olmos llegaban visitas santiaguinas quienes concurrían con sus anfitriones a la convocatoria: Orlando Cabrera Leyva, conocido por su seudónimo de Suetonio, columnista de Las Ultimas Noticias, Oreste Plath, tres o cuatro veces vi a Luis Rivano con su defensa acérrima del gobierno de la época, Juan Lorenzini Correa, autor del bello libro “Presencia de Niño”, y el silente Juvencio Valle.

Olmos abría lo fuegos con el pelambre de turno. Un día llegó furioso: había hecho una bien montada exposición en Santiago y pidió a Mesa Seco que lo presentara. Pero el poeta linarense hizo una conferencia de dos horas: se agriaron los canapés y entibiaron los pisco sour. El pintor sólo guardó silencio ante una mirada imperiosa de Emma.

Ya hemos narrado antes el feroz encontrón que tuvo don Pedro con un periodista quien, días antes, se enfrascó en un poco académico cambio de palabras con Emma. En esa ocasión cayeron platos y vasos mientras intentábamos sujetar al pintor que pretendía repartir golpes presa de un furor simiesco. Dos o tres escritores visitantes de Santiago miraban la escena sin alcanzar a entender lo sucedido.

En oportunidades venía Jorge Valladares, quien era lo que llamaríamos “quitado de bulla” y empedernido fumador (en la época el cigarro no estaba prescrito). Encendía uno tras otro mientras discurría sobre genealogías y apellidos, en lo que era experto. Pero los Olmos, mucho antes del episodio del Museo, lo tenían entre ojos. Nunca supe por qué. Sin embargo, tras su designación como Conservador, el odio del matrimonio fue espeso, pero más marcadamente en Emma. No obstante, años después, con Valladares ya jubilado en su casa de calle Tacna en San Javier, Emma me llamó una tarde: “Jaime, quiero que me lleve donde Jorge Valladares”. Desde luego accedí al pedido y le avisé a Jorge quien tomó de muy buen grado la visita. Los vi abrazarse con cierto acento de eternidad y pasearse del brazo por la biblioteca del investigador de lo cual, fiel a mi costumbre, tomé varias fotografías. Mientras volvíamos a Linares, Emma me confidenció: “No podía dejar que Jorge y yo nos muriésemos enemistados”.

Don Ramón Belmar, cual patriarca, no hablaba, pero opinaba con ideas precisas en instantes también indicados. Se preocupaba de repartir café, té y bebidas a los asistentes. Usualmente enviaba por un barquillo de helados que era su deleite.

Las tertulias tenían altos y bajos. La muerte de Milita Verdugo, esposa de Armando Álvarez Jaime, a causa de un accidente automovilístico en noviembre de 1973 fue un duro golpe. No integraba el Grupo, pero era de una belleza y simpatía angelical. Murió una mañana de un día de lluvia y bajo un cielo de lágrimas fue su funeral. A casi medio siglo de ese hecho, tengo viva su imagen risueña y sus ojos claros.

La aparición de algún libro, (Manuel Francisco siempre llevó la delantera) era celebrado con énfasis. Se repartían y firmaban autógrafos y don Ramón llamaba a algún reportero para la nota de rigor en el diario.

Samuel Maldonado Silva, periodista, hombre silencioso pero activo, de aguda mente, llegaba siempre con un saludo tímido. Fue uno de los fundadores del Grupo Ancoa y, como periodista, llevó adelante campañas memorables en la prensa. Dejó seis libros y sobre él publicamos una semblanza de su obra en El Heraldo del 8 de junio de 1978. Según Emma Jauch, “era un hombre pesimista”, pero creo que, en realidad, tenía una gran vida interior. En 1980 ordenamos su carpeta en la Oficina de Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional y muchos de los artículos sobre su creación están hoy en los sitios Web. Pese a nuestra insistencia. Matías Rafide lo omitió injustamente en su Diccionario de Autores de la Región del Maule de 1984.

De vez en cuando venían poetas foráneos: Eugenio García Díaz, Carlos René Correa, Augusto Santelices, los dos últimos curicanos. También de esas tierras era René León Echaiz quien nos visitó junto a Oscar Ramírez Merino, un año antes de su muerte ocurrida en 1976. Varias veces vino Roque Esteba Scarpa, ubicándose siempre en un lugar de honor y tratando de estar rodeado de una corte de admiradores. Pero en una visita a mi casa, hizo buenas migas con mi madre, quien criaba un enorme gato de salón, al que el poeta era también fiel devoto. Después, cada vez que nos encontrábamos en la Biblioteca Nacional, la pregunta gatuna era inevitable.

Miro fotografías, cartas y recortes. Han partido casi todos (¿o todos?) en el viaje sin retorno. La tertulia se fue debilitando. Un día de marzo de los años setenta éramos dos o tres. Por diversas razones, había más excusas que asistentes. La muerte de don Ramón Belmar diluyó aún más esas conversaciones de los sábados.

Pero hoy día, en esta crónica, nos hemos reunido, como homenaje al mes aniversario de Diario El Heraldo.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

ACADEMIA CHILENA DE LA HISTORIA