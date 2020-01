Opinión 14-01-2020

Aniversarios linarenses del 2020



CINCUENTA AÑOS

12 de mayo de 1970: Es electo Presidente de la Cámara de Diputados el linarense Jorge Ibáñez Vergara, quien permanece en el cargo hasta el 22 de junio de 1971. En tal investidura estuvo en la testera del Congreso Nacional el 4 de noviembre de 1970 en la asunción al mando supremo del Presidente de la República, Dr. Salvador Allende.

4 de noviembre de 1970: el recién asumido Presidente Dr. Salvador Allende designa Intendente de Linares a Emma Jauch Jelvez, sin embargo, mediante nota del 8 de ese mes, la medida es rechazada por dirigentes de la Unidad Popular de Linares, en documento que suscriben los señores José Vallejos Sanhueza, Alfonso Aguilar Chandía, Orlando González Sepúlveda y Carlos Villalobos Sepúlveda. En definitiva, se nombra el 10 de enero a don Enrique Barrientos, el mismo día que se había convocado a un banquete en homenaje de Emma Jauch en el Club de la Unión.

CIEN AÑOS

Febrero de 1920: se instalan los primeros quioscos en las termas de Panimávida para ofrecer artesanías de Rari a los turistas que llegan hasta ese lugar.

Marzo de 1920: se funda en Linares la tienda denominada La Bola de Oro, de propiedad de Ignacio Eguzquiza y más tarde propiedad de Andrés Ansoleaga y finalmente del malogrado investigador Fernando Diez Aljaro.

25 de marzo de 1920: se suscriben las escrituras para adquirir los terrenos de calle Rengo de Linares, para construir el actual Estadio de Linares.

26 de marzo de 1920: Es designado Ministro de Industrias, Obras Públicas y Ferrocarriles don Malaquías Concha Ortiz, (nacido en Villa Alegre) en la administración del Presidente Juan Luis Sanfuentes. En su gestión se dicta la Ley de Caminos, aún vigente.

21 de marzo de 1920: se anuncia en Linares la creación de una Sociedad Anónima para instalar carros urbanos en esa ciudad. Sin embargo, por diversas desavenencias, el proyecto finalmente se frustra.

28 marzo 1920: fallece en Linares, en calle Independencia esquina Lautaro, el Cirujano de la Esmeralda German Segura González, nacido en Huerta de Maule el 8 de marzo de 1855. Tras el combate, fue recogido a bordo del Huáscar y engañó a Grau sobre el andar de la Covadonga, lo cual hizo desistir al jefe peruano de perseguirla.

12 de abril de 1920: fallece en Linares doña Dolores Ferrada Muñoz, destacada por su notable filantropía, expresada en ayuda al hospital local, fundación de centros de acogidas de gente sin recursos, etc. Es la gran impulsora de la construcción del Templo Corazón de María, en calle Maipú de Linares.

25 de abril de 1920: aparece en Parral el periódico “La Razón”, vinculado al Partido Radical. Se editó en 41 números hasta el 30 de enero de 1921.

Mayo de 1920: aparece en Santiago la novela “Zurzulita” del escritor maulino Mariano Latorre, ambientada en Huerta de Maule, Loncomilla y zonas aledañas y que narra una tragedia campesina, con notable descripción de los campos, personajes y paisajes.

15 de julio de 1920. Se edita en Linares la revista “Aspiraciones”, órgano de la Academia Literaria Valentín Letelier del Liceo de Linares. Circula en un solo número.

18 de julio de 1920: se inaugura el Estadio de Linares, con asistencia de unas quinientas personas. En la ocasión se disputan dos encuentros de futbol, Prat Chile versus Magallanes y Olímpico versus Aldunate. El discurso lo hace el Presidente de la Federación Sportiva Guillermo Moreno y luego hay un desfile, con banda de músicos, hasta la Plaza de Armas.

25 de julio de 1920: es electo Presidente de Chile Arturo Alessandri Palma, nacido en Longaví en 1868. Asume el mando el 23 de diciembre de 1920.

Agosto de 1920: Tras la diligencias por iniciarse la construcción del Canal Melado que regaría miles de hectáreas en la provincia de Linares, varios contratistas son rechazados por no cumplir los requisitos, hasta adjudicarse las obras, por trato directo a Juan Guillermo Dartnell Encina.

2 de agosto de 1920: Vecinos de Longaví solicitan al Presidente Alessandri convertir a esa localidad en comuna, por lo cual se lucha desde 1893. Sin embargo, por presiones del municipio de Linares, el Mandatario rechaza la solicitud en 1922.

2 de septiembre de 1920: aparece en Parral el periódico “La Reforma”, del Partido Radical. Definido como “Periódico Independiente, Noticioso y Comercial”. Se editó en 11 números y dejó de circular el 26 de abril de 1923.

19 de Octubre de 1920: En las fiestas de la Primavera celebradas en Linares, el escritor Carlos Sepúlveda Leyton destaca con un poema original, en la Velada Bufa efectuada en el Teatro La Bomba, del Cuerpo de Bomberos de Linares.

Octubre de 1920: el poema Hombre escrito en este mes y año, lleva por primera vez el seudónimo de Pablo Neruda, según lo asevera Eulogio Sánchez en su libro Neruda Total, editado en Santiago, 1994, página 15.

2 de noviembre de 1920: el Almirante Hipólito Marchant Morales (Putagán, Villa Alegre 1879-Santiago 1954) concluye la misión encomendada por el gobierno para realizar la exploración y levantar una carta hidrográfica del Canal Beagle, trabajo de gran vigencia hasta nuestros días.

Marzo de 1870: Bajo la gestión del Gobernador Benjamín Videla Pinochet, se funda en Linares un Colegio dirigido por las hermanas Carmen y Rosario Troncoso, en calle Manuel Rodríguez. En todo caso no corresponde al creado por doña Amelia Troncoso en 1918.

23 de julio de 1870: Se crea una plaza de agente de menor cuantía para las subdelegaciones de San Antonio y Ancoa en Linares, mediante Decreto Supremo publicado en el Boletín Oficial, Tomo 38, página 218.

DOSCIENTOS AÑOS

27 de mayo de 1820. Por acuerdo del Senado le es devuelta al Abate Juan Ignacio Molina la hacienda de Huaraculén, en Villa Alegre, la que le fuera confiscada al suponérsele propiedad de un realista.