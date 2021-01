Editorial 21-01-2021

Año Escolar y Pandemia



Un análisis de las medidas que se implementarán para permitir que el año escolar 2021 se desarrolle de la mejor manera posible en el escenario de pandemia que aún vivimos, hicieron los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura del Senado junto al ministro del ramo, Raúl Figueroa y los subsecretarios de esa cartera.



Las principales inquietudes planteadas por los senadores dicen relación con garantizar que los estudiantes que no acudan de manera presencial puedan tener acceso a internet a fin de no interrumpir sus estudios; con disminuir la brecha educativa entre establecimientos; evitar la deserción escolar y dar las facilidades suficientes para adaptar el proceso de aprendizaje a la emergencia sanitaria.



En tal sentido, se planteó una serie de estudios que sitúan a Chile en lugares bajos en términos de aprendizaje y también a las cifras de deserción escolar que se vieron aumentadas después de la pandemia y en el promedio de horas de clases que tienen los niños al año, el que supera las 700 horas promedio de los países OCDE.



Sin duda, hay problemas evidentes a nivel educacional y eso tiene que ver con las brechas, como lo han reconocido los propios parlamentarios. Por tanto se ha solicitado que se precise el monto definitivo que se utilizará para mejoras de infraestructura para dar seguridad en tiempos de pandemia y qué ocurrirá con aquellos establecimientos en los que no se realicen dichos trabajos.

Es fundamental ver qué sucederá con los niños que no vayan de manera presencial, sobre todo en términos de asegurarles conectividad, por lo que hay que conocer bien las "zonas oscuras" o sin acceso a internet.