Editorial 31-12-2020

Año Nuevo





No existen dos opiniones con respecto a que este año 2020 que estamos a horas de concluir, fue un año para el olvido, con la pandemia del Covid-19 que aún estamos enfrentando.

El coronavirus ha dejado una secuela muy triste de personas fallecidas en esta zona maulina, además de consecuencias como la pérdida de empleos y la complicada situación económica que ha tenido que enfrentar la gente.

Ha sido muy difícil este año, ya que aún persisten las secuelas con pacientes que siguen sufriendo. Precisamente los trabajadores de la salud se han convertido en verdaderos héroes ante la terrible pandemia.

Sin duda, un año que quisiéramos olvidar por todo lo negativo que nos trajo, pero no tenemos que perder la esperanza en que el 2021 sea mejor en todo sentido, para que poco a poco y con nuestras propias actitudes responsables, podamos alcanzar con paciencia la ansiada normalidad, que es lo que todos esperamos.

Aunque cuando lleguen las 12 de la noche el ambiente será muy diferente al que estábamos acostumbrados en una fecha como ésta, ya que no nos podremos abrazar con todos los familiares y amigos que quisiéramos, debemos mantener viva la esperanza de que juntos podemos salir adelante.

Y a nuestros queridos lectores les agradecemos la preferencia por informarse con nosotros a través de todas las plataformas.

Que el 2021 sea mucho mejor. ¡Feliz Año Nuevo!