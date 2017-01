Opinión 06-01-2017

Año Viejo, Año Nuevo

Es así como hemos llegado al final de un año, cargado de muchas dificultades que dejan el país en un mal pie, es decir lleno de problemas, algunos muy difícil de solucionar y dando buenos resultados.

Veamos a grandes rasgos algunos de ellos para así formarnos una idea, aunque sea muy pequeña de cómo marcha este país llamado Chile.

La educación aún sigue sin solucionarse, es gratis para unos, pero para otros no, falta unidad para este problema; en el Sename un niño muere y se investiga hoy su muerte, para saber la verdad de este lamentable hecho; la Compagñon se la juega para salvar su reputación, se dice que hay más de 1.200 millones de pesos en juego, a todo esto se suman los refugiados que hoy están en el país aprovechando las regalías que les ofrece, o mejor dicho este gobierno y olvida a sus compatriotas quienes están sin trabajo y se los dan a estos refugiados. Punta Peuco es otro de los graves problemas existentes que se deben solucionar, es decir se cierra o no se cierra. Bien, ahora el caso Caval; la colusión con los pañales fuera del precio oficial; violencia en la Araucanía y que dura tiempo sin solución; dirigentes del comercio no confían en el gobierno; el desempleo baja 6,2%; a todo esto se debe agregar los robos tanto en el comercio como a los particulares. Mientras, la policía hace lo imposible para solucionar estos y otros más, hay muchos atracos a las personas de edad, yo fui víctima en el Terminal de Buses, ya se ha perdido el respeto para estas personas de edad. Son muchos los problemas que se podrían decir pero es mejor silenciarlos para que no cunda el pánico.

Afortunadamente, el año que se va lo dejamos ir sin pena ni gloria para que nunca más aparezca por estos lugares de Dios, llega uno nuevo y ojalá llegue totalmente distinto al que se va, es decir traiga alegría, bienestar, progreso y en fin una gran felicidad para ricos y pobres. Desgraciadamente todo esto depende de quienes gobiernan el país, tanto gobernantes como políticos que no se llenen los bolsillos, sino que repartan ese dinero a todos por igual, ojala mañana llegue la felicidad que todos esperamos por año.

Rectifiquemos rumbo y aceleremos el paso para una arremetida de progreso y bien estar para todos por igual, eso es lo que todos esperamos de este gobierno.

Bienvenido año 2017 el pueblo de Parral y toda la comunidad te esperamos para cambiar el rumbo y viajar a la felicidad que todos deseamos, que llegue el amor entre las personas y la convivencia.



(Dagoberto Escárate V.)