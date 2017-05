Crónica 12-05-2017

Ante frente de mal tiempo: Trabajos de obras municipales con positivos resultados en puntos críticos de Linares

Alcalde Mario Meza realizó un recorrido en terreno por los sectores que solían presentar mayores dificultades con las lluvias.



Para nadie es un misterio los problemas históricos que sufre Linares producto de las lluvias. Justamente, varios son los trabajos que se han realizado para enfrentar este problema.



Existen varios puntos críticos en Linares, como el Canal las Chimbas, donde el trabajo realizado por parte del municipio de Linares, los días lunes, martes y miércoles ha permitido que las aguas no se estén aposando. En el paso nivel Presidente Ibáñez, hay personal municipal monitoreando en terreno, evitando que no se inunde, además desde ayer está con autonomía eléctrica.



Precisamente, en el día de ayer, el alcalde Mario Meza, en compañía del concejal Francisco Durán, recorrió en terreno los puntos más conflictivos, precisando que “en la Circunvalación Exterior Norte, donde las aguas lluvias escurrían e inundaban a más de 500 familias, hoy gracias a Dios el problema ya no existe con esas dimensiones, sin embargo ya con estas obras que se están realizando y gracias a la autorización que nos dio Eduardo Álvarez y su hijo, hemos pasado retroexcavadora. Igualmente, funcionarios municipales todavía están en proceso de emergencia, generando los trabajos de rigor. Con esto esperamos que las aguas lluvias puedan escurrir cruzando la Avenida Circunvalación Exterior Norte, gracias también a un propietario colindante, ya que estamos realizando las obras de canalización, precisamente para que pueda salir el agua y se conecte con el callejón Camino a las Vegas”.



Según la Dirección Meteorológica de Chile, este viernes se esperan cielos cubiertos y chubascos, entre la madrugada y la mañana, para la ciudad de Linares, luego en la tarde y en la noche, el pronóstico es de Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado. El fin de semana habría nubosidad parcial y el domingo en la tarde se espera lluvia.



Este frente es un apronte para lo que ocurriría la próxima semana, donde se esperarían más de 50 milímetros de lluvia.