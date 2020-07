Deporte 28-07-2020

Ante posible retorno: Equipos de la Segunda Profesional comienzan a mover sus piezas

Deportes Linares esta sin técnico y Juan González asumiría en forma interina

Aunque los equipos de Primera A y B, ya iniciaron la fase 1, en la Segunda Profesional, sólo algunos elencos están de regreso. Si damos un vistazo a lo que ocurre con los cuadros de la llamada “división profesional”, observamos en esta radiografía futbolística que en la últimas horas los equipos de Iberia y Deportes Colchagua ya iniciaron sus entrenamientos presenciales en la Fase 1, eso sí bajo estrictas medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, ambos se sumaron al cuadro del almirante Arturo Fernández Vial, que ya lleva varias semanas de trabajo.

El gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, comentó: "Para el retorno de esta categoría, al igual que Primera División y Primera B, debemos hacer todos los esfuerzos para que sea sano y seguro. La mitad de los clubes ya han recibido su kit de seguridad. Varios equipos de la categoría han iniciado sus entrenamientos. Han hecho los testeos determinados por la comisión médica de la ANFP". La baja tasa de positividad en exámenes PCR, destaca en la vuelta de los entrenamientos entre los clubes del futbol chileno.

Uno de los cuadros que lleva una leve ventaja en el regreso a las prácticas, es el de los aurinegros de Fernández Vial. El técnico Jorge “peineta” Garcés, indicó que “estamos muy contentos e ilusionados con lo que se viene. La ansiedad es enorme por comenzar la competencia, pero nos vamos acercando y eso nos tiene a gran parte muy ilusionados indudablemente. Mis dirigidos están con tremendas ganas de tomar el balón y divertirse, claro que tenemos que saber manejar esta etapa, puesto que aparecen las lesiones y problemas musculares rápidamente. Por eso hemos planificado de la mejor manera, para que no tengamos este tipo de problemas a la hora de comenzar a trabajar de forma más exigente”. Incluso iniciarán la tercera fase en la ciudad de La Serena, para el plan de retorno al fútbol.

LOS “LILAS” VOLVIERON A LAS PRACTICAS

El fin de semana pasado el conjunto dirigido por Esteban “chino” González, retornó a Noguén, para prepararse para la presente temporada. Tras haberse realizado los exámenes de PCR en el hospital clínico del sur y haber recibido los kits sanitarios enviados por la ANFP, los jugadores comenzaron la fase 1. En declaración oficial el club manifestó que los kits contienen “mascarillas, guantes desechables, alcohol gel, jabones líquidos, toallas de papel, rollos de sabanillas médicas y termómetros infrarrojos”. La dirigencia agregó que están preparados para volver a los entrenamientos presenciales con todas las medidas de seguridad.

¿Y LOS ALBIRROJOS?

La semana pasada se realizó una importante reunión telemática, con los presidentes de los clubes de la Segunda Profesional y la ANFP. El timonel linarense Marcos Álvarez, tras esta cita, manifestó que “se informó del estado de avance del campeonato, se nos informó que se despacharon los kits sanitarios desde Santiago los cuales deberían llegar en estos días. Debemos elevar los protocolos a la Seremi de Salud para que nos autorice a volver a los entrenamientos. Tenemos que dialogar con el alcalde, Mario Meza, para que nos facilite el estadio. En este sentido el municipio tiene toda la intención siempre y cuando se cumplan con todas las normas sanitarias”.

En tanto el dirigente Mauricio Loyola, agregó que “se está avanzando en el regreso, con los entrenamientos para el mes de agosto, con todas las medidas que se exigen”.

El jefe deportivo será Jorge Vergara. Teóricamente se manejan fechas para el inicio del campeonato entre los días 3 y 4 de septiembre, donde se jugarían los partidos los días miércoles y sábado, eso sí sin público en las gradas del Tucapel Bustamante.

Aunque el panorama actualmente se ve muy complicado de plasmarse, hay que agregar que todos los cuadros deben tener por lo menos 4 semanas de entrenamientos para que no haya ventaja deportiva antes del inicio del torneo.

ASAMBLEA

Este viernes 31 de julio a contar de las 19:00 horas, se realizará la asamblea de socios de Deportes Linares, a través de la plataforma zoom donde se analizarán importantes materias de la institución. El tema referente a los dineros que tiene Artigues, está en manos de abogados y ya han informado a la ANFP, que Gabriel Artigues no posee ningún cargo en la institución linarense.

Jorge Vergara ha conversado con la mayoría de los jugadores que estaban en el plantel, claro que ahora la situación es completamente distinta en lo económico, por eso, ellos deberán confirmar si continuarán o no en la institución albirroja.



