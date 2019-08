Deporte 03-08-2019

Ante Trasandino, los Albirrojos quieren recuperar los puntos que perdieron en casa

Partido se juega desde las 15:30 horas

El “depo” ya conoce de triunfo en el Regional de Los Andes. El año pasado cuando estaba en la banca, Manuel “monono” González, los albirrojos ganaron por dos goles a cero. Los goles fueron obra de Edgar Saldaña, a los 20 minutos y Cristian Monsalve, en el 85.

Pero lo más reciente fue en la primera rueda, donde Deportes Linares, no pudo vencer en el Tucapel Bustamante al equipo del Cóndor. En esa ocasión los linarenses perdieron la ventaja que mantenían desde los 11 minutos con anotación del “comandante” Julio Castro, con un perfecto cabezazo. Claro, que la igualdad llegaría con la conquista de Jorge Uribe, tras un centro que no pudo despejar la defensa albirroja.

El cuadro de Trasandino, tuvo en las cuerdas al depo, incluso tuvo un balón que dio en el vertical. Fue un cuadro que no se vino a defender, al contrario, tuvo protagonismo en varios minutos del partido.

RADIOGRAFÍA

Los locales están terceros en la tabla de colocaciones, con 32 puntos, dos menos que el actual líder de la competencia (D. Linares). Han jugado 8 partidos en Los Andes. Las estadísticas indican que suman dos derrotas, ante Rengo y Limache; un empate con Brujas de Salamanca y victorias ante Pilmahue, Ferroviarios Chile, Mejillones, Concepción y Osorno.

Vienen de dar la sorpresa en calidad de forasteros tras su triunfo ante Rengo, y sumar tres puntos, que les permiten quedar a dos puntos del líder. Luis Fariña, ex Deportes Linares, será una de las bajas que presentará para el partido de esta tarde.

A LEVANTAR LA CABEZA

Por su parte los albirrojos, quieren olvidarse de la derrota sufrida en casa, lo que les costó perder el invicto frente a Salamanca. Cambiaron el “chip” y saben que en este duelo no hay margen de error, ya que tienen que recuperar los puntos, porque respirándole en las orejas está Deportes Concepción, que tiene un punto menos que Linares.

Luis Pérez Franco, ya definió a los once que saltarán al césped del Regional de Los Andes, esta tarde desde las 15:30 horas . El equipo viajó ayer, así que no hay excusas por el viaje, puesto que la directiva no quiere dar ventajas en esta segunda rueda donde está en juego nada menos que el regreso al fútbol profesional.

De acuerdo a lo observado en la semana, los nominados para ser titulares para el partido frente al “Condor” son: David Pérez, en portería; defensa Luis Segura, Ronaldo Correa, Bastián Irribarra y Kevin Leiva; mediocampo con Carlos Ahumada, Lucas Mondaca, Nazareno Fernández, quien debuta Luis Oyarzo en la titularidad; para dejar en la ofensiva al Sebastián Orellana y el “comandante” Julio Castro.

Para la emergencia van: Porflid, Núñez, Márquez, Ureta, Hernández y Aravena. El probable esquema que presente el “depo” esta tarde será un 4-4-2, pero donde Oyarzo tendrá la oportunidad de subir para acompañar a Orellana y Castro, vale decir se transformará en un 4-4-3. Pérez Franco, manifestó que la “derrota nos hizo aterrizar, y ver que no somos invencibles y esto nos ayudó a corregir varios errores. Le vamos a dar un poco de terreno a Trasandino y luego los vamos atacar con todo. Vamos a ir buscar los puntos, porque después tenemos que ganar sí o sí el partido ante Rengo, la próxima semana. Destacar el esfuerzo de la directiva que nos ha dado todas las facilidades para tener un viaje placentero”.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo