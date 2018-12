Opinión 21-12-2018

Antecedentes sobre las variaciones climáticas en el Maule



Uno de los procedimientos científicos para detectar el cambio climático, en cuando a inicio, magnitud y proyección, es disponer de un banco de datos meteorológicos que permita conocer estadísticamente las variaciones del clima. En este aspecto una estación representativa de la Región del Maule es Talca, pues se ubica en el corazón de los climas mediterráneos y los eventuales variaciones son extensible a las ciudades del valle central entre Curicó y Parral.

La estación Agroclimatológica de la Universidad de Talca posee un banco de datos que se inicia en 1900 hasta la actualidad. Un estudio que se desarrolla sobre las variaciones climáticas en los últimos 117 años, permite exponer cuales han sido los cambios en las temperaturas y precipitaciones en estos más de cien años.

En el caso de las temperaturas mínimas anuales en el siglo XX era de 7.5° C; en el actual siglo XXI ha subido a 8.1° C. Los meses que indican mayor variación positiva son enero (+0.9° C); febrero (+0.9° C) y marzo (+1.1° C).

En el caso de las heladas invernales, el estudio indica que entre 1950 y 1970 Talca registrada temperaturas mínimas de hasta -6° C bajo cero. Desde 1971 a las fecha solo se observaron extremas de -3° C bajo cero.

Respecto a las temperaturas máximas, comparando el siglo XX con el XXI, los datos mensuales indican que Talca en diciembre cambio de 28.5 a 29.4° C (+0.9°C); enero paso de 30.3 a 31.6° C (+1.3°C), febrero mudó de 29.5 a 30.4°C (+0.9°C) y finalmente marzo elevó de 26.7 a 27.8°C (+1.1° C). Esto está indicando que marzo actualmente es un mes íntegramente de varano y no de transición al otoño.



En el caso de las precipitaciones, a principios del siglo pasado sumaba 707.7 mm de agua. En el siglo XXI ha descendido a 572.8 mm (134.9 milímetros menos). Si se analizan las lluvias por décadas, la más lluviosa fue entre 1911 y 1920 con 793.9 milímetros de agua. La más deficitaria es la actual, entre 2010-2018 con solo 508.3 milímetros de agua (285.6 mm menos).



Según este estudio, antes del 2030 la Región del Maule debiera tener una importante restricción de nieve y lluvia invernal, lo cual pudiese aumentar la vulnerabilidad agrícola y de riego. Como las temperaturas máximas están aumentando más rápido de lo previsto, la combinación calor y sequedad debe poner en alerta a las autoridades políticas en el sentido de ir creando las estrategias para reducir los efectos adversos que el clima presentará en los próximos diez años. Consideremos que la laguna del Maule, cuya capacidad es de 1420 millones de metros cúbicos, actualmente solo posee 425 mill/m3 (solo dispone de un 29.9% de agua). Esta situación se viene configurando desde el año 2005, lo que responde a la mega sequía regional que por más de 13 años arrastra el Maule.



No queda mucho espacio ni tiempo para generar políticas mitigadoras frente al cambio climático. La suerte está echada, como hemos expresado anteriormente, la lucha por frenar el calentamiento global de la tierra se perdió. Solo quedar adaptación y reducción de la vulnerabilidad. Y para eso se deben gestionar los recursos económicos, porque luchar contra los extremos climáticos es oneroso.







Patricio González Colville M. Sc.